Nasce "Centuria ets", Associazione di Promozione sociale attiva sul territorio nazionale

E' stata costituita l'Associazione di Promozione Sociale "Centuria E.T.S" (Ente Terzo Settore), con sede legale a Pomigliano d'Arco (Napoli) ed operante in tutta Italia. L'associazione, come affermato dal Presidente Stefano Masi, avrà i suoi i settori di interesse nel volontariato e nella ricerca, nello sport come integrazione sociale, nell'ambiente, la protezione civile, la formazione e la promozione dell'occupazione. Non a caso si Chiama Centuria, - continua Stefano Masi - lo spirito deve essere spiccatamente unitario. Tutti dovranno collaborare come fratelli per gli obiettivi comuni come in una testuggine dell'Impero Romano".

Miriamo a riaffermare - aggiunge Luigi Circiello, Segretario della nuova realtà associativa - i valori morali, la lealtà , l'amore per la nostra Patria, per il Made in Italy, e per le nostre radici culturali e sociali".

"Nel riaffermare quanto detto dagli altri componenti del Consiglio direttivo, - chiude invece Angelo Esposito col ruolo di Vice presidente - voglio sottolineare che per ottenere i propri scopi, Centuria metterà in essere, già dal prossimo mese, una serie di attività su tutto il territorio Campano ma anche Nazionale, infatti contiamo già numerosi iscritti in diverse Regioni d'Italia, a partire dal Friuli, al Veneto, alla Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Lazio, l'Abruzzo e la Calabria. Siamo partiti in quarta e con il vento in poppa! Vogliamo stare vicino realmente alle problematiche dei cittadini".

Centuria, quindi, si promette come Associazione vicino ai cittadini che hanno difficoltà o che vivono in condizioni di disagio, vittime del vuoto amministrativo, politico e dell’indifferenza verso i più deboli: di una ingiustizia sociale che penalizza soprattutto le famiglie, le quali troveranno nel nuovo soggetto associativo un sostegno concreto attraverso numerose iniziative.

Sono questi - conclude il vice Presidente Esposito - i temi principali di cui ci occuperemo, forte di una squadra operativa in grado di fornire risposte e soluzioni lì dove regna il silenzio degli Enti preposti a tale fine.

Di seguito, il link alla pagina Facebook della neonata Associazione: https://www.facebook.com/centuria.ets/