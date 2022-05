DaVenerdì 15 aprile è disponibile su tutte le piattaforme digitali PROBLEMI, il nuovo singolo del giovane artista fiorentino LEON BRANCO, poliedrica voce della scuderia di Dome Music alla sua terza collaborazione ufficiale con Guna e Sony Music Italy.

Dopo Margherita, hit in controtendenza che ha segnato con le sonorità reggaeton l’inverno del 2021, l’astro nascente dell’urban italiano torna ancora una volta in sinergia con Pashabeats, su una produzione che si discosta dai singoli precedenti.

Dalla Latin Music, ambito in cui ha tracciato il suo personale solco nel panorama italiano, Leon Branco approda sulle sonorità club mostrandoci le sue potenzialità in una veste inedita. Il sound USA di PROBLEMI si sposa alla perfezione con le sue liriche, in un racconto intriso di dettagli che ripercorre passato e presente dell’artista, senza mai dimenticare la componente sentimentale. Il tutto è arricchito da un ritornello trascinante che sentiremo di certo nei club di tutta Italia.