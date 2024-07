Troppe volte il rock è stato dato per spacciato, ma a quanto pare, nel mondo vivido e indomito dell' underground musicale, il R'n'R gode di ottima salute.

Dopo tanto funk ed elettronica, il chitarrista e producer italiano Marco Pernice, toglie la museruola alla sua chitarra e produce una rock song di tutto rispetto.

Rockmary è il titolo della release pubblicata il 28 Giugno 2024 sui principali digital stores e già in rotazione radio internazionale nel circuito indie.

Anche la performance vocale è differente dalle precedenti produzioni, più intensa, melodica, con echi vocali che a tratti ricordano il mitico Lou Reed di "Rock and roll Animal" e i più contemporanei Jane's Addiction.

Niente compromessi, chitarre pesanti e ritmicamente taglienti, distorsioni e assolo finale da ascoltare (negli ultimi tempi M. Pernice usa l'effetto Wha senza parsimonia).

Per il basso e la batteria si è avvalso della collaborazione di Massimo De Feudis, e in fase di missaggio ci confessa di aver sudato sette camicie per tirar fuori un sound rock tra garage e crossover (vagamente anni 90).

Ma chi è Rockmary? L'autore si trincera dietro un no-comment. Forse una vecchia fiamma? Forse una donna immaginaria o una relazione on line?

O forse è uno strattagemma per incuriosire il pubblico!

We play 'ROCKMARY' by MARCO PERNICE @VOXPOPULIlive at 11:20 AM and at 11:20 PM (Pacific Time) Saturday, June 29, listen at https://t.co/WMIMiHF71b #NewMusic show pic.twitter.com/XQVKCbRqG7 — Lonely Oak radio (@LonelyOakRadio) June 29, 2024

Ormai Pernice ha fatto l'abitudine ad essere nelle top ten di classifiche indie internazionali, in alcuni casi n.1, ed ecco che a dispetto del minestrone ormai melenso del mainstrem, ci stupisce di volta in volta con sonorità differenti e volte all'eclettismo.

Sempre più indie e forse per il futuro sempre più rock. Non ci resta che ascoltare...a seguire i link per l'approfondimento. Buon Ascolto.





LINK BRANO: https://snd.click/3e7b

LINK ARTISTA: https://linktr.ee/marcopernicemusic

EPK / BIO: https://marcopernice1974.wixsite.com/marco-pernice-music

Di Sara Lovano