Milano, al Pelledoca Music & Restaurant il 13/9 Aperitivo, il 14/9 Cena Cantata, il 15/9 Splash! il 16/9 Aperitivo al Liberty Village

Al Pelledoca, scatenato Music & Restaurant, la seconda settimana di settembre è ricca di ben 4 appuntamenti da non perdere per chi ha voglia di muoversi a tempo, rilassarsi con gli amici, cenare e poi ballare nel verde del Parco Forlanini, a due passi dalla città ma già da un'altra parte...

Giovedì 13 settembre al Pelledoca va in scena: L'aperitivo il "rito" di Milano. Per un incontro tra amici, un meeting post work o semplicemente per lasciarsi alle spalle una giornata di lavoro l'aperitivo a Milano è il rito per eccellenza, il momento giusto per iniziare la serata. Informale, trendy, con un bellissimo giardino ed un dehor dall'atmosfera suggestiva ed ancora estiva, Pelledoca è il luogo perfetto per chi vuole una serata di puro piacere e tirar tardi con un "salto in discoteca", ascoltare buona musica e magari ballare sui tavoli… Non solo stuzzichini! L'Aperitivo al Pelledoca non è frugale ma conviviale: si possono degustare ottimi cocktail accompagnati da una ricca scelta di piatti preparati dalla cucina oppure cenare "Set menù", sempre nuovo e rivisitato dallo chef di Pelledoca. Dalle 23 come per magia tutto si trasforma e ci si ritrova immersi in una nuova coreografia fatta di musica, luci, sound... e chi ne ha voglia balla fino a tardi, anzi tardissimo.

Come ogni venerdì, il 14 settembre torna poi la scatenata e super divertente Cena Cantata di Pelledoca. Il divertimento inizia alle 20.30 e continua fino a tarda notte. Nel mese di agosto l'evento si è giustamente preso una pausa, anche per far "riprendere fiato" ai vocalist ed ai dj del club. E dal 7 settembre la squadra è di nuovo al completo: Dj Peter K, Giancarlo Romano Voice e Manuel Manima, anche lui come Giancarlo alla voce, aspettano gli ospiti del Pelledoca per cantare insieme le più belle canzoni italiane. Ovviamente la cucina del Pelledoca fa il resto. E dopo mezzanotte si continua a cantare con un dj set perfetto per ballare senza troppi pensieri. Il tema è Scent of a Woman, profumo di donna, per cui le sonorità melodiche non mancano di certo.

Il 15 settembre invece Splash, lo scatenato sabato di Pelledoca! E' un party dedicato anche al pubblico adulto, che vuol divertirsi con stile e come sempre al Pelledoca la scelta giusta è arrivare già a cena per poi magari ballare fino a tardi o tardissimo.

Domenica 16 settembre invece l'evento è Aperitivo al Liberty Village. Il locale si trasforma in uno spazio perfetto per chiunque abbia voglia di guardare e farsi guardare. E' una Liberty Cruise decisamente scatenata & gay friendly. E' una crociera piena di felicità, ritmo e strani personaggi coloratissimi... Tutti i dettagli sono disponibili anche sulla pagina dedicata all'evento: https://www.facebook.com/PelledocaLibertyVillage