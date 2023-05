Ieri era stanchissimo e febbricitante, tanto che alcuni giornali davano il cardinale Parolin come il più papabile tra i suoi successori.

Oggi, invece, Papa Francesco è praticamente resuscitato, recandosi a Saxa Rubra, sede della Rai, per rilasciare un'intervista nientepopodimeno che a Lorena Bianchetti, per il programma "A sua immagine".

La ex "soubrette", di nuovo riciclatasi come voce ufficiale della Cei, ha accolto il pontefice al suo arrivo in auto davanti agli studi televisivi, dove è stato salutato da un applauso da parte dei presenti a cui ha rivolto un cenno di saluto.

L'intervista era in agenda già lo scorso marzo, ma poi fu rinviata perché Bergoglio era stato ricoverato al Policlinico Gemelli.

Questa è la prima volta che un Papa si reca negli studi della Rai. L'intervista, registrata oggi, sarà però trasmessa il 4 giugno.