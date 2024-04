L’impianto di compostaggio di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, è molto più di una struttura per Ares Ambiente: si tratta dell’impegno tangibile del Gruppo verso un futuro sempre più sostenibile.



Un passo avanti verso l’economia circolare: il nuovo impianto di compostaggio di Ares Ambiente

Il nuovo impianto non è solo un simbolo che riflette la missione aziendale, ma rappresenta anche un importante passo avanti nell’adozione di pratiche di economia circolare. Il concetto di economia circolare, da sempre promosso dal Gruppo fondato da Marco Domizio, si concentra principalmente sulla riduzione degli sprechi e sull’utilizzo efficiente delle risorse, e l’impianto di compostaggio di Ares Ambiente è una manifestazione concreta di tale principio. Con una capacità di trattamento di circa 40.000 tonnellate l’anno, l’impianto trasforma i rifiuti organici in compost di alta qualità, riducendo così gli scarti destinati allo smaltimento e restituendo nutrienti preziosi al suolo agricolo.



Ares Ambiente: il trattamento dei rifiuti

L’investimento necessario per questo progetto sottolinea il profondo impegno di Ares Ambiente verso una gestione dei rifiuti più sostenibile. Questo non è solo un’operazione finanziaria, ma anche un investimento nel futuro del nostro Pianeta. Con l’implementazione del nuovo impianto di compostaggio, il Gruppo è in prima linea nell’affrontare con determinazione le sfide ambientali contemporanee. Attraverso un coinvolgimento attivo della comunità nella raccolta differenziata dei rifiuti, Ares Ambiente promuove un ciclo virtuoso di economia circolare. Tale approccio mira non solo a una corretta gestione degli scarti organici, ma anche a reintegrare preziose sostanze organiche nei terreni agricoli, soddisfacendo così due esigenze fondamentali in modo sinergico.