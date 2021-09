È risaputo ormai che la pista di Sochi è tra quelle favorite, se non la preferita dal finlandese Bottas, che lo ha confermato anche questo venerdì nelle due sessioni di libere del Gran Premio di Russia con il miglior tempo di 1:33.593. In ogni caso, il suo compagno di squadra Hamilton non gli è stato da meno, legittimando la superiorità della Mercedes anche su questa pista con un distacco di 44 millesimi.

Solo sesto tempo per Verstappen che comunque domenica prenderà il via dall'ultima posizione in griglia. Poiché la Red Bull aveva deciso di cambiare il motore alla sua vettura, il quarto, che per l'appunto avrebbe costretto il pilota olandese a partire dall'ultima posizione, il team austriaco ha deciso di farlo in Russia dove Verstappen già avrebbe dovuto scontare un arretramento in griglia come penalità per l'incidente da lui causato a Monza.

Ottime le prestazioni di Pierre Gasly, terzo con l'AlphaTauri a 252 millesimi dal primo, Lando Norris (McLaren) quarto, Esteban Ocon (Alpine) quinto.

Di Verstappen si è detto, mentre sono stati Sainz (Ferrari), Alonso (Alpine), Vettel (Aston Martin) e Leclerc (Ferrari) a chiudere la classifica dei 10 migliori tempi di giornata. Per quanto riguarda i pilota monegasco della Ferrari, va ricordato che andrà a far compagnia a Verstappen in fondo alla griglia, visto che anche lui utilizzerà una nuova power unit che dovrebbe essere più performante della precedente. A Sainz, se ne dovesse valere la pena, verrà fornita in un prossimo gran premio.

Da segnalare l'uscita alla curva nove di Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), che ha costretto i giudici a sospendere momentaneamente le prove e, alla fine della sessione, l'altro incidente occorso a Gasly che ha perso l'ala anteriore finendo sui cordoli alla curva due.



Queste alcune delle parole di Hamilton dopo le libere: "Non cambia davvero nulla per noi. Dobbiamo solo fare il nostro e concentrarci su come procedere. ...Sembra che siamo partiti con il piede giusto. Il primo run nella prima sessione è stato il migliore. ... Abbiamo del lavoro da fare sulla simulazione gara e domani pioverà molto".

Verstappen ha detto che la decisione di utilizzare in Russia il nuovo motore è stata presa tenendo conto di tutto, anche delle condizioni meteo di sabato: "Dovevamo comunque prendere la penalità e se non l'avessimo presa qui sarebbe stata da qualche altra parte: cercheremo di sfruttarla al meglio in gara".

Sabato è prevista su Sochi pioggia abbondante e se questo dovesse causare un problema alle qualifiche, queste verrebbero spostate alla domenica, al mattino prima della gara.