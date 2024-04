Il generale propone…!?

Tutti i quotidiani, i tg, ieri si soffermavano sulle proposte del “Generale” e non ho alcuna intenzione di farlo anche io. Non nel merito e non per parlare di lui, cosa che mi interessa poco.

Quello che mi colpisce è che capi di partito, importanti giornalisti sempre sul pezzo, personaggi politici, della cultura e della società all’improvviso hanno deciso di dare dignità di “Proposta” alle esternazioni di un cittadino qualunque.

Perché questo è quel signore al di fuori delle sue attuali competenze militari, e visto l’effetto che fa le spara sempre più grosse e se la gode. Manco si trattasse di proposte di legge presentate in parlamento, o dal governo; cose che per il ruolo di chi le presenta hanno qualche possibilità di tradursi in realtà. E non invece trattarle alla pari di qualunque altra fesseria o idea strampalata che si potrebbe ascoltare in qualsiasi bar.

È tale il bisogno di bucare l’attenzione con qualcosa che faccia notizia che così facendo lo si costruisce un personaggio, senza badare alle possibili conseguenze; perché poi ci si dovrà fare i conti con tipi così. Se costruisci il mostro poi non pensare che diventi agnello!!!