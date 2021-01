La ripresa del campionato di Serie A con la 15.esima giornata dopo la pausa natalizia è iniziata con il 6-2 che a San Siro ha visto prevalere l'Inter sul Crotone, dopo che i calabresi avevano concluso il primo tempo in parità sul 2-2.

Goleada anche a Bergamo, dove l'Atalanta si è sbarazzata del Sassuolo per 5 reti a 1, e a Cagliari con il Napoli che, nonostante l'assenza delle punte titolari, ha battuto la squadra di casa, che momentaneamente aveva portato il risultato in parità, per 1-4.

In trasferta hanno vinto anche il Verona che si è imposto per 0-1 sullo Spezia grazie ad un bellissimo gol in rovesciata di Zaccagni al 75' e del Torino per 0-3 sul campo del Parma, che si è fatto infilare per ben 2 volte nei minuti finali nel tentativo di riportare il risultato in parità.

Successo casalingo per la Roma che all'Olimpico ha superato la Sampdoria per 1-0 con un gol di Dzeko al 72', mentre sono terminati in parità gli incontri tra Fiorentina e Bologna (0 - 0 nel derby dell'Appennino) e tra Genoa e Lazio, terminata 1-1, con Destro che nella ripresa è riuscito a pareggiare il vantaggio della Lazio siglato su rigore da Immobile.

In attesa dei risultati degli incontri Benevento - Milan e Juventus - Udinese, l'Inter si è portata al comando della classifica con 36 punti, seguita dalla Roma con 30 e dal Napoli con 28. L'Atalanta con 25 punti (e una partita in meno) incalza il Sassuolo che si trova a 26 punti.

In coda, balzo avanti del Torino che sale a 11 punti, mentre il Crotone è ultimo a 9 punti.