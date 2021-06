È di Johann Zarco (Pramac) la pole del GP di Germania di MotoGP, con il pilota francese che al Sachsenring ha fatto registrare il tempo di 1:20.236, 11 millesimi più veloce rispetto di quello stabilito pochi istanti prima da Fabio Quartararo (Yamaha).

Zarco, dopo aver fatto il tempo è caduto alla curva ma, per fortuna, senza riportare conseguenze. Terzo tempo e prima fila per l'Aprilia di Aleix Espargaro: la prima dal ritorno in MotoGP della casa di Noale.

