Il mercato sta vivendo una fase molto turbolenta, cosa che favorisce l'oro, da sempre considerato un bene rifugio sicuro per gli investitori. A seguito del fallimento della Silicon Valley Bank e della necessità di un salvataggio in extremis di Credit Suisse, una banca ritenuta sistemica per il settore finanziario a livello mondiale, il prezzo del metallo prezioso è così salito verso la soglia psicologica dei 2000 dollari l'oncia. Diversi hedge funds che si stavano riposizionando su questo asset, sono stati costretti a fare marcia indietro.