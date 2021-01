Cattive notizie da Auckland (Nuova Zelanda) dove Luna Rossa Prada Pirelli ha incassato la terza sconfitta contro Ineos UK. Una sconfitta che manda direttamente in finale il team britannico, mentre quello italiano dovrà giocarsi il pass attraverso la semifinale da disputare dal 29 gennaio al 2 febbraio prossimo contro gli statunitensi di American Magic, che non gareggeranno in questo weekend per le riparazioni di cui aveva bisogno la barca che si era adagiata su un fianco nell'ultima regata, riportando un grave danno allo scafo.

Questa fase della Prada Cup 2021 è stata particolare a causa delle due regate fantasma "disputate" dopo l’annuncio del ritiro momentaneo dalla competizione da parte degli statunitensi. Regate vinte "a tavolino", una da Luna Rossa e l'altra da Ineos UK.

La semifinale della Prada Cup 2021 si svolgerà tra Luna Rossa Prada Pirelli e American Magic dal 29 gennaio al 2 febbraio, con 7 regate da disputare. Saranno pertanto 4 vittorie per andare in finale contro i britannici.

Successivamente, il vincitore della Prada Cup 2021 potrà sfidare i detentori della Coppa America, i neozelandesi di Emirates Team New Zealand.



Questa è la classifica generale della Prada Cup 2021: