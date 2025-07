MEDIASET - Milinkovic-Savic al Napoli, da perfezionare alcuni dettagli sui bonus: le ultime

Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato di Sport Mediaset, scrive su X: "Napoli, per Milinkovic-Savic ci sono dei dettagli da perfezionare sui bonus. Il giocatore si allena ancora col Torino in attesa di comunicazioni da parte degli azzurri. L'operazione oggi è solo da completare burocraticamente. Oggi il Torino annuncia Israel".



TORINO - Cyril Ngonge: "Un nuovo capitolo comincia, onorato di vestire questa maglia"

Cyril Ngonge, nuovo attaccante del Torino, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Napoli, scrive su Instagram: "Un nuovo capitolo comincia. Onorato di vestire la maglia del Torino. Forza Toro!".



MERCATO - Moretto: "Osimhen, Napoli e Galatasaray sono alle firme dei contratti"

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, scrive su X dell'imminente passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray: "Tema Victor Osimhem: Napoli e Galatasaray sono alle firme dei contratti".



DALL'INGHILTERRA - Napoli, il nuovo obiettivo Sterling è associato al Fulham, le ultime

The Telegraph, quotidiano inglese, scrive dell'interesse del Fulham per Raheem Sterling, esterno del Chelsea accostato in questi giorni al Napoli. L'obiettivo del giocatore è quello di andare al Mondiale, essendo fuori dal giro da diverso tempo e dopo aver deluso nell'ultimo anno di prestito all'Arsenal. Secondo i giornalisti d'Oltremanica, il Fulham ci starebbe pensando, ma non sarebbe una priorità. Anche per iI Napoli la priorità non è Sterling, ma Ndoye, si confermano comunque i contatti del club azzurro con il Chelsea.



CDM - Napoli, novità tattica per De Bruyne, i dettagli del programma di lavoro di Conte

Il Corriere del Mezzogiorno scrive del programma di allenamento svolto dagli azzurri di Mister Conte a Dimaro e della novità tattica per Kevin De Bruyne: "Dopo la mezza giornata di riposo, ieri Conte ha ricominciato nel segno della fatica con la doppia seduta e un programma completo di lavoro, che va dall’applicazione tattica sull’armonia della linea difensiva allo scivolamento laterale e la pressione con De Bruyne da «seconda punta mascherata» in stile McTominay al lavoro fisico".



TUTTOSPORT - Napoli-Ndoye, il Bologna non si smuove dalla richiesta di 45 milioni, il punto

Tuttosport scrive dell'interesse del Napoli per Dan Ndoye, esterno prediletto da Conte: "Il Bologna non si schioda dalla richiesta di 45 milioni visto che il 15% sul ricavato spetta al Basilea. Pronti 37-38 milioni più bonus. Tra l'altro sullo svizzero c'è pure l'interesse del Nottingham Forest, che appare disposto a garantire un ingaggio superiore (quinquennale da 4,5 milioni annui) rispetto a quello proposto dai Campioni d'Italia (3 milioni più 1 di bonus a stagione fino al 2030)", scrive il quotidiano.



REPUBBLICA - Spalletti: "Napoli, mi mancherà per sempre non aver sfilato per la città sul pullman, ho chiesto i video ai giocatori"

Luciano Spalletti, ex tecnico del Napoli e della Nazionale, è stato intervistato dal quotidiano La Repubblica ed ha parlato anche della sua esperienza in azzurro: "I napoletani te lo rendono tangibile il bene che ti vogliono. Perché ho lasciato io? Con quel gesto ho contribuito a far riconoscere situazioni che poi sono state chiare un anno dopo, quando De Laurentiis ha capito che per vincere ancora avrebbe avuto bisogno di prendere un grande allenatore, che non dipendeva tutto solo da lui. Se non ci siamo lasciati bene con De Laurentiis? Il più grande dispetto che ho ricevuto è non averci fatto sfilare per la città sul pullman dopo lo scudetto. Mi mancherà per sempre, ancora di più mi è mancato dopo averli visti sfilare quest'anno. Ho chiesto a dei calciatori di mandarmi il video, per capire almeno che effetto facesse quella folla da là sopra".



IL PARERE - Chiariello: "Milinkovic-Savic arriverà a Castel Di Sangro, non condivido la scelta di metterlo in competizione con Meret"

Umberto Chiariello, giornalista, nel suo editoriale a Radio Crc, si è soffermato sul mercato del Napoli e sul confronto tra Meret e Milinkovic-Savic: "Nel Napoli c'è la consapevolezza che lo scorso anno il Napoli non è stata la più forte, ma la migliore. Il rendimento vale di più del valore assoluto, intrinseco, dichiarato. Il bagno d'umiltà con l'Arezzo è molto servito. Il Napoli sa che la stagione da campioni sarà difficile da affrontare. Milinkovic-Savic è pronto, è fatta, ma non arriva, c'è qualcosa da limare ancora, arriverà a Castel di Sangro. Non condiviso la scelta di metterlo in competizione con Meret, l'ha voluto Conte, ne prendo atto e fidiamoci del condottiero azzurro. Per il terzino, il Napoli si domanda: vale la pena Juanlu per Zanoli? Idem sul sesto centrocampista. Vergara è in casa, Manna stima Miletti. Per l'esterno d'attacco, ha fatto irruzione Sterling. Il Napoli lo segue come altri giocatori della Premier. Si sta ragionando su Chiesa, su Sterling appunto, su Grealish e Kevin, un 2003 molto interessante ma che costa tanto. La pista Ndoye il Napoli non l'ha abbandonata. Il vero ostacolo è l'offerta del Nottingham. Dura capire come finirà, ma c'è tanto tempo e il Napoli è già al completo. Il casting per l'esterno può durare ancora qualche giorno. Questa prima fase di mercato aspettiamo si chiuda con la cessione di Osimhen. Dicono è fatta, ma quando si chiude? Lo dicono tutti. Ma il Gala quando lo presenterà ufficialmente? Siamo tutti in attesa".