C'è un proverbio africano che suona clamorosamente vero nel caso delle guerre nel corso della storia, e che dice: "quando gli elefanti combattono, l'erba viene calpestata". Sono sempre i membri più vulnerabili della società a essere maggiormente danneggiati. Il più delle volte, sono i bambini "a fare l'erba". Oggi, programmi come la Child Soldier Initiative, lavorano per facilitare la guarigione dei bambini soldato e il loro reinserimento nella società.

Uno degli esempi più atroci è stato il caso dei bambini soldato nella guerra civile in Sierra Leone. Bambini di cinque anni venivano tenuti sotto tiro e costretti dal Fronte unito rivoluzionario (RUF) a scegliere tra uccidere o essere uccisi. Quelli che resistevano venivano uccisi o mutilati. Quelli che sceglievano di vivere venivano drogati, armati e trasformati in macchine per uccidere. Le ragazze diventavano schiave sessuali. Venivano anche usate come scudi umani e come muli per trasportare carichi pesanti su lunghe distanze.

Avendo perso le loro famiglie e qualsiasi senso di normalità o stabilità, questi bambini cercavano disperatamente qualsiasi tipo di gruppo, anche se questo significava sparare all'infinito. I bambini spesso non si oppongono agli ordini, né chiedono salari. Quindi, per i ribelli della Sierra Leone, i bambini erano l'arma perfetta per la guerra. Le infinite storie di traumi sono paralizzanti.

Per i bambini soldato in Sierra Leone non c'è una strada facile per tornare a vivere. Nei loro villaggi sono bollati come assassini e spesso vengono linciati o lapidati per vendicare le vite che hanno tolto durante la guerra. Le ragazze sono viste come impure e scartate da tutti gli uomini. Spesso sono condannate a una vita solitaria e macchiata dalla vergogna. Molte altre rimangono invalide come amputate e hanno difficoltà a trovare lavoro. In uno studio longitudinale su 150 ex bambini soldato, un terzo è risultato affetto da PTSD (disturbo da stress post-traumatico), un altro terzo da depressione e il restante da qualche forma di disturbo mentale o comportamentale.

Nonostante il quadro appaia desolante, c'è speranza per questi bambini, oramai adulti. Ishmael Beah è lo spiraglio di luce in questa tenebra scoraggiante. Ha perso la sua famiglia a 12 anni. Ha combattuto per il RUF fino a quando, due anni dopo, è stato salvato dall'UNICEF. Dopo otto mesi di riabilitazione presso il centro UNICEF, è stato selezionato per andare negli Stati Uniti e condividere la sua storia grazie ai suoi notevoli progressi. Ishmael ha frequentato la scuola di legge e scritto un libro best-seller sulla sua esperienza di bambino soldato. Lavora come ambasciatore di buona volontà delle Nazioni Unite, condividendo la sua storia con altri ex bambini soldato in Sierra Leone.

Per quanto riguarda gli altri ex bambini soldato della Sierra Leone, dopo la fine della guerra civile sono stati compiuti molti sforzi per fornire assistenza, ma l'aiuto è andato via via scemando. I servizi di salute mentale sono molto limitati. Il dottor Edward Nahim è l'unico psichiatra della Sierra Leone. Sebbene sia tecnicamente in pensione, cura i pazienti da oltre 35 anni.

Nel 1999 è stato creato L' Accordo di pace di Lom per fornire sostegno ai sopravvissuti alla guerra. Si concentra sul rafforzamento dei diritti dei bambini, sulla riabilitazione dei mutilati e sulla smobilitazione dei bambini soldato. Sebbene l'elenco dettagliato delle iniziative fosse promettente, lo stato attuale della Sierra Leone non ne testimonia il successo. Un'organizzazione di consulenza di base sembra aver fatto centro. L'Associazione comunitaria per i servizi psicosociali della Sierra Leone ha aiutato più di 6.650 sopravvissuti traumatizzati. Si concentra sulla guarigione dei traumi, sulla riabilitazione, sulla sensibilizzazione e sui problemi di salute mentale.

Per un paese impoverito come la Sierra Leone, un aiuto per gli ex bambini soldato potrebbe dover venire dall'esterno. Uno di questi programmi è la Child Soldier Initiative, sviluppata dal generale canadese Romeo Dallaire. Questo programma quinquennale a livello nazionale mira a rendere i bambini una priorità e a insegnare loro i propri diritti fin da piccoli. È una misura preventiva per garantire che i bambini non vengano mai più maltrattati con tanta violenza.

Theresa Betancourt, docente di lavoro sociale al Boston College, è stata pioniera nella ricerca sui bambini soldato in Sierra Leone. Cerca di fornire loro sistemi di coping più duraturi e produttivi. Per anni ha condotto studi su questi bambini e ora sta cercando di testare interventi per aiutarli. Il suo obiettivo è facilitare i servizi di consulenza e psichiatria di base e una maggiore consapevolezza di come aiutare le vittime di traumi.

Se i bambini sono l'erba del proverbio, meritano luce del sole, acqua e nutrimento in abbondanza. Per i bambini soldato della Sierra Leone, l'infanzia è diventata guerra. È quanto accade in molte nazioni impoverite e in via di sviluppo. Ma non è troppo tardi per aiutare questi bambini, sia quelli cresciuti che quelli che stanno crescendo. Continuando a sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema e inserendo i diritti fondamentali dei bambini nelle priorità di tutte le nazioni, il cambiamento arriverà.