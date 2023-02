In un affollato Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, si è svolto l’incontro su “Le nuove tecnologie per educare, conoscere ed includere”, organizzato da FIDAPA – Sezioni di Messina e Messina Capo Peloro – Distretto Sicilia – Task Force innovazione. Come sono cambiate e cambieranno le relazioni, come si affronterà una sfida così complessa dopo che la prima grande rivoluzione tecnologica è compiuta e l’intelligenza artificiale e gli algoritmi stanno entrando prepotentemente nelle nostre relazioni sociali?

Su queste tematiche si è sviluppata l’interessante relazione del Prof. Francesco Pira, Docente di Sociologia ed Esperto della Comunicazione digitale dell’Università degli Studi di Messina e Coordinatore per l’Italia di un Progetto Europeo con l’obiettivo di rafforzare la capacità dell’Università di fornire un’istruzione digitale inclusiva e di alta qualità e metterla a disposizione degli Istituti di ogni ordine e grado per migliorare i metodi d’istruzione degli studenti. “Le nuove tecnologie, fatte salve le criticità, rappresentano uno strumento fondamentale per l’inclusione e l’educazione – ha affermato Pira – e concordo con il pensiero del filosofo Han, che afferma che siamo nell’era del capitalismo dei like, che dichiarano repentinamente la positività della nostra esistenza e delle nostre volontà, le quali sono guidate dall’illusione di volere e desiderare, mentre in alternativa non si dà negatività; ma, semmai, una non esistenza. Siamo di fronte ad un nuovo potere”.

La Prof.ssa Carmela Mento, docente di Psicologia Clinica di UniMe, ha trattato le relazioni e le emozioni in rete, attraverso una disamina dei comportamenti funzionali e disfunzionali che, in particolare, gli adolescenti e i giovani adulti mettono in atto nell’utilizzo dei dispositivi digitali, fino alla strutturazione della dipendenza tecnologica.

In particolare, l’attenzione è stata posta su come il digitale modifica il cervello e gli apprendimenti e sono state fornite le linee guida fondamentali alle buone prassi di prevenzione di internet addiction e promozione del benessere psicologico attraverso adeguate metodiche didattiche basate su warm cognition ed educazione alle emozioni.

La giornata di lavoro, moderata dall’ing. Laura Vaccaro, Delegata del Governatore per la Task Force Innovazione del Distretto, ha visto i saluti di Delly Fabiano, Responsabile nazionale Task Force Innovazione, Susy Pergolizzi, Presidente FIDAPA BPW Italy sezione di Messina, Nazzarena Amedeo, Presidente FIDAPA BFW Italy sezione Messina Capo Peloro e gli interventi di grande interesse da parte dei Dirigenti scolastici Lilia Leonardi (Seguenza), Caterina Celesti (La Farina), Giovanna De Francesco (Maurolico), Maria Muscherà (Collegio Ignatianum), Daniela Pistorino (Caio Duilio) e degli studenti presenti in sala.