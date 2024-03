Con l’avvio del servizio di trasporto pubblico locale da parte della Sais che dal primo aprile subentrerà all’A.S.T. positive novità per i cittadini che decideranno di muoversi in bus: la Giunta municipale ha infatti approvato su proposta dell’Assessore Angelo Maimone, la rimodulazione delle tariffe attualmente vigenti operando delle riduzioni per quel che concerne il biglietto giornaliero e gli abbonamenti.

È stata la stessa Sais a suggerire tale intervento per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico. Fermo restando il costo di 1,20 euro per il biglietto ordinario di corsa semplice, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Regione, cambieranno i prezzi relativi al biglietto giornaliero (da 5 euro scenderà a 3,50 euro), all’abbonamento settimanale (12 euro anziché 15), a quello mensile (40 euro anziché 48 euro), mentre lo stesso abbonamento per gli under 20 passa da 36 a 35 euro.

La Sais nei giorni scorsi ha presentato ufficialmente il proprio progetto di mobilità che intende svolgere a Milazzo puntando sulla innovazione e sull’efficienza del servizio offerto. In particolare si punterà sull’E-ticket: acquista il biglietto online o tramite app, senza code e in tutta comodità; sulla infomobilità: orari in tempo reale, percorsi ottimizzati e assistenza sempre a tua disposizione; su pagamenti contactless: si paga a bordo il biglietto con carta o smartphone, in modo facile e sicuro. L’incarico, che la Sais assume con la formula del “contratto ponte”, sarà sino al 31 dicembre 2025, in attesa che il Comune espleti la gara per una durata di 9 anni.

“Ritengo – ha detto Maimone – che con la nuova società ci saranno evidenti margini di miglioramento rispetto a quanto avvenuto sino ad oggi perché l’obiettivo comune è quello di incentivare nei cittadini l’uso del mezzo pubblico e affinché ciò avvenga occorre garantire un servizio efficiente e puntuale, in maniera tale da generare negli utenti la consapevolezza che l’uso del bus può rappresentare un vantaggio negli spostamenti”.

La Sais oltre a garantire il servizio opererà anche un monitoraggio dei percorsi, tempistica dei collegamenti e valutazione delle esigenze degli utenti sulla base della fruizione dei mezzi.