Via libera allo spostamento del Palischermo San Tommaso (o quello, che ne resta) da piazza San Papino all’interno del cortile di pertinenza dell’ex Asilo Calcagno. Il progetto esecutivo, redatto dagli uffici comunali del settore tecnico, finalizzato ad adibire quell’area esterna a sede dell’imbarcazione, ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina, il nulla osta del Genio civile di Messina e tutti gli altri pareri necessari.

L’idea Progettuale - che verrà attuata, ancora una volta, con fondi extra-bilancio - nasce per dare seguito razionale allo spostamento del “San Tommaso”, proponendo ai fruitori come elemento portante di tale destinazione proprio il recupero, la tutela e la valorizzazione del Palischermo. Quest’area esterna - da sempre in stato di abbandono - verrà rigenerata ed adibita a Museo delle Arti Marinare realizzando una pavimentazione drenante, un impianto d’illuminazione per esterni e soprattutto un’idonea copertura atta a proteggere la storica imbarcazione.