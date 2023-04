Papa Francesco: «Il sesso è una delle cose più belle donate da Dio». Il dialogo con i giovani su Lgbt, aborto e masturbazione sono l’occasione per il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati per un commento sul tema dei preti sposati con riferimento all’incontro del Pontefice raccontato in un documentario di un’ora e mezza dal titolo «Amén. Francisco responde» diretto dagli spagnoli Jordi Evole e Màrius Sánchez, uscito oggi sulla piattaforma streaming Disney+.

Aborto, pornografia, masturbazione, sesso prematrimoniale, emergenza climatica, fame nel mondo, povertà, soldi. In fondo non c’è nulla di teologicamente rivoluzionario, Francesco ripete quello che ha sempre detto sul magistero della Chiesa contenuto nel Catechismo, specialmente in tema di protezione della vita umana.

Tuttavia recenti sue affermazioni sui preti sposati hanno aperto un cammino di integrazione attuabile in un prossimo futuro per i preti sposati nella Chiesa.





Aperture necessarie sui preti sposati nella Chiesa. Papa Francesco ammette che i cristiani non hanno sempre avuto una catechesi matura sul sesso (sacerdotisposati.altervista.org)