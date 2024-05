Serie A, Sassuolo-Cagliari 0-2: sardi salvi, i neroverdi scendono in B

Il Cagliari non sbaglia e resta in Serie A. Nella 37.ma giornata la squadra di Ranieri batte 2-0 il Sassuolo e conquista aritmeticamente la salvezza con un turno di anticipo mentre i neroverdi di Ballardini, in virtuù dei risultati di Frosinone, Udinese ed Empoli retrocedono in Serie B . Con punti pesanti in palio, al Mapei Stadium va in scena una gara nervosa, giocata a ritmi bassi e zeppa di errori. Nel primo tempo le occasioni migliori capitano a Pinamonti e Lapadula, ma la mira è imprecisa e il risultato resta inchiodato sullo 0-0. Nella ripresa poi ci pensa Prati (71'), entrato da tre minuti, a sbloccare la gara di sinistro e nel recupero Lapadula (91') blinda il risultato dal dischetto. M.Henrique espulso nel finale.



Serie A: l'Udinese riprende l'Empoli in extremis, colpo Frosinone a Monza. Sassuolo in B

La 37a giornata della Serie A fa sorridere il Frosinone, che espugna l'U-Power Stadium. Di Francesco e i suoi battono 1-0 il Monza grazie alla rete di Cheddira, che manda i ciociari a +2 sulla terzultima e ha un altro risvolto: il Sassuolo è ufficialmente in Serie B. Finale caotico, invece, al Bluenergy Stadium: Niang fa esultare l'Empoli al 90', ma nel maxi-recupero Samardzic pareggia dal dischetto al 104'. L'Udinese resta così a +1 sui toscani.





Monza-Frosinone 0-1

LA PARTITA

Vittoria cruciale per il Frosinone, che espugna l'U-Power Stadium col punteggio di 1-0 e sancisce la retrocessione del Sassuolo: ora i ciociari sono a +2 sulla terzultima e avranno ampie chances di salvarsi. Dopo una prima chance per i padroni di casa, sono i ragazzi di Eusebio Di Francesco a prendere completamente il controllo della sfida. Okoli effettua il primo squillo e al 9', su un'azione insistita, i ciociari passano: Harroui non molla dopo la deviazione di Izzo, crossa per Cheddira e quest'ultimo insacca in rete sul secondo palo. Il Frosinone non si limita al gol e continua a spingere, con la chance per Soulé e la parata di piede di Sorrentino (che sostituisce Di Fregorio) su Harroui. Giocano molto meglio gli ospiti, che rischiano grosso nel recupero: Colpani incorna di testa e colpisce il palo, sfiorando il pari. Palladino non è soddisfatto dei suoi e opta per un triplo cambio nell'intervallo: dentro D'Ambrosio, Valentin Carboni e Zerbin, fuori Izzo, Bondo e Kyriakopoulos. Il suo Monza cambia assetto tattico e inizia la ripresa con un atteggiamento più aggressivo, ma non riesce mai a rendersi pericoloso e rischia grosso. Soulé sfiora il raddoppio colpendo il palo al 63' e nel finale, dopo l'unica chance biancorossa con Valentin Carboni, Zortea colpisce l'esterno della rete. Nel mezzo, dei problemi alle comunicazioni col Var che costringono a qualche minuto di stop della gara, che si chiude con un clamoroso brivido per il Frosinone: Caprari si mangia il pari al 94'. Vincono gli ospiti, che salgono a 35 punti: +2 sull'Empoli terzultimo. Il Monza, invece, resta in 12a posizione dietro al Genoa (47).





Udinese-Empoli 1-1

LA PARTITA

Un finale al cardiopalmo evita all'Udinese di chiudere la 37a giornata da terzultima della Serie A e fa piangere l'Empoli, che già intravedeva il +2 sulla zona-retrocessione: finisce 1-1 al Bluenergy Stadium, col rigore di Samardzic al 104'. Cannavaro perde subito Success, che alza bandiera bianca dopo sei minuti per un problema muscolare, ma non cambia il suo piano-partita: i friulani gestiscono il possesso e tengono alti i ritmi, nonostante i tanti errori nel possesso. La gara è molto spezzettata e si fatica a imporsi, con l'Empoli che perde a sua volta un uomo: out Cerri dopo mezz'ora. Subentra Niang che, suo malgrado, è protagonista in negativo nell'azione della rete annullata (35'): Maleh effettua un eurogol, ma tutto sfuma per una gomitata precedente dell'ex Milan su Kristensen. Dopo questo episodio i toscani alzano il pressing, ma non sfondano: è 0-0 all'intervallo. Nella ripresa Cannavaro sostituisce il subentrato Brenner, inserendo Keinan Davis, e quest'ultimo spreca una clamorosa occasione al 58'. Il gioco è molto frammentato e le emozioni arrivano solo nei minuti finali, quando l'Empoli va sul dischetto per un fallo di Samardzic su Cambiaghi: Niang rischia, ma Okoye non ci arriva ed è 1-0, col primo gol esterno dei toscani dopo tre mesi. Il successo sembra in cascina per l'Empoli, che va in tilt proprio nell'assalto friulano sull'ultimo pallone utile: Caprile salva due volte i suoi, ma le proteste bianconere sono evidenti. E in effetti, Guida viene richiamato al Var per rivedere un'evidente trattenuta di Fazzini su Payero, che aveva sbagliato da due passi. Dopo cinque minuti di revisione ecco il rigore, trasformato da Samardzic nel quattordicesimo minuto di recupero: l'Udinese agguanta il pareggio al 104' e resta a +1 sulla terzultima, con 34 punti. Si ferma a quota 33 l'Empoli, che dovrà vincere con la Roma per sperare di salvarsi.



Serie A, Inter-Lazio 1-1: Dumfries rovina i piani a Tudor a due minuti dalla fine

Nel giorno della festa scudetto nerazzurra a San Siro, Inter e Lazio hanno condiviso la posta in palio nella 37a giornata di Serie A chiudendo sull'1-1. La formazione di Tudor dopo tre interventi decisivi di Provedel ha trovato il vantaggio al 32' con una conclusione dal limite dell'area di Kamada. Nella ripresa un palo ha negato a Lautaro Martinez la rete, ma poco dopo aver rischiato di subire il raddoppio con un contropiede di Castellanos chiuso da Pavard, l'Inter è riuscita ad evitare la sconfitta con un colpo di testa di Dumfries all'88'. Per la Lazio di Tudor un punto che complica i piani da sesto posto.



CLASSIFICA - La Lazio fallisce il sorpasso: agganciata la Roma al sesto posto

Finisce 1-1 il match di San Siro tra Inter e Lazio, un pareggio ininfluente per i padroni di casa, che tra pochi minuti riceveranno la coppa per la vittoria del ventesimo Scudetto. Risultato agrodolce per i biancocelesti di Tudor che agganciano la Roma al sesto posto, fallito dunque il sorpasso ai giallorossi di Daniele De Rossi, in vantaggio negli scontri diretti.

La Fiorentina può ancora recuperare punti sui biancazzurri, la Roma invece può allungare nuovamente sui rivali, ma servirà una vittoria questa sera contro il Genoa. Di seguito la classifica aggiornata.

Inter 93 punti*

Milan 74*

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 66

Roma 60

Lazio 60*

Fiorentina 54

Torino 53*

Napoli 52*

Genoa 46

Monza 45*

Lecce 37*

Cagliari 36*

Frosinone 35*

Hellas Verona 34

Udinese 34*

Empoli 33*

Sassuolo 29*

Salernitana 16

* Una partita in più