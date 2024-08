Palermo - "Sono una mamma affetta da talassemia e d’estate sto male perché le trasfusioni sono sempre in ritardo. Alcuni giorni, tra il caldo e l’emoglobina bassa sono bloccata nel letto e non riesco ad accudire i miei figli".

Queste parole toccanti appartengono a una mamma palermitana, la cui vita dipende dalle trasfusioni di sangue ogni quindici giorni.

La sua testimonianza è solo una delle tante che emergono durante l'estate, un periodo critico in cui le donazioni di sangue calano drasticamente mentre il bisogno resta costante. Il problema delle donazioni di sangue durante l'estate non è nuovo, ma ogni anno si ripresenta con la stessa urgenza. Molti donatori regolari interrompono le loro abitudini a causa delle vacanze, causando una diminuzione significativa delle riserve di sangue negli ospedali.

Tuttavia, per chi necessita di trasfusioni regolari, come le persone affette da talassemia, emofilia o altre patologie croniche, il bisogno di sangue non conosce stagioni.

L’appello è chiaro: Dona sangue, dona vita. Ogni donazione può contribuire a salvare vite e a migliorare la qualità della vita di chi soffre.



La donazione di sangue è un gesto di solidarietà che richiede poco tempo ma ha un impatto enorme. Se non hai mai donato sangue, il processo è semplice.

La prima fase, chiamata pre-donazione, consiste in un colloquio con un medico e un prelievo di sangue per valutare l'idoneità del donatore.

Dopo qualche giorno, se idoneo, il donatore viene richiamato per effettuare la donazione vera e propria.



A Palermo, è possibile donare sangue in diversi centri. Gli orari e i contatti sono i seguenti:

Ospedale Cervello, Reparto di Medicina Trasfusionale (Edificio B): Aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:00.





(Edificio B): Aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:00. Centro fisso di Via Pecori Giraldi 18 (zona Forum-Sperone): Aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:00.



Per informazioni sulle aperture e per prenotazioni, è possibile contattare i numeri:

392/9240662





375/6324280





334/9935216



In un periodo in cui il caldo e le ferie riducono il numero dei donatori, ogni contributo è fondamentale.

Donare sangue è un atto di altruismo che non va in vacanza e rappresenta un dovere morale verso chi, come la mamma palermitana affetta da talassemia, lotta quotidianamente per vivere.

DONA SANGUE, DONA VITA❤



lacompagniadelvangelo.blogspot.com/2024/08/palermo-donare-il-sangue-anche-destate.html