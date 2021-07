La strana estate 2021 è in piena evoluzione, in tutto il mondo. Il perdurare del Covid-19 non permette di ballare e rilassarsi in tante parti del mondo. Una buona notizia però c'è, soprattutto per chi abita tra Svizzera e Nord Italia: The Cliff, locale multifunzionale di nuova generazione sullo splendido lago di Lugano, aprirà a settembre 2021.

"La pandemia ha cambiato le regole del mondo dell'intrattenimento e non è un periodo facile tutta la filiera di turismo e intrattenimento", spiega Manuel Dallori, imprenditore viareggino, già creatore di brand come The Beach alla guida di questo nuovo progetto. "Paradossalmente uno spazio come The Cliff nasce su prospettive tutte nuove. La sicurezza è già parte integrante della struttura fin dalla fase progettuale. Ad esempio, i materiali utilizzati per gli spazi e i complementi d'arredo in realtà sono in realtà anche apparecchiature sanitarie che sanificano gli ambienti, anche in presenza di persone".

Sicurezza a parte, chi ha la fortuna di godersi un pranzo, un tramonto o una notte stellata a Capo San Martino, la location in cui sorge The Cliff, un promontorio che offre una emozionante vista a 180 gradi sul lago, difficilmente se la scorda (vedi foto). "Il panorama sarà la 'ciliegina' sulla torta delle tante proposte di The Cliff", continua Dallori. "E' uno spazio pensato per far vivere al meglio un pranzo di lavoro, un aperitivo con le amiche o una notte di musica. Avremo proposte pensate per chi vuole il massimo e chi semplicemente vuol godersi il panorama e un po' di relax in tutta tranquillità. The Cliff avrà un suo stile, pieno di arte, dj set, live, performance, eccellenza in cibo, vini e cocktail".

I mesi di luglio e agosto 2021 per lo staff di The Cliff sono mesi di continuo lavoro prima dell'apertura di settembre. "Un locale lo fanno prima di tutto le persone che ci lavorano. Per questo stiamo cercando tanti diversi talenti da inserire in cucina, nello staff di sala, sui palchi come artisti e dj e pure negli uffici... The Cliff saranno soprattutto loro", spiega Manuel Dallori. "Chiunque si senta in sintonia con il nostro stile può inviare il proprio curriculum a [email protected] Nel tempo faremo selezioni per posizioni specifiche e alcune figure chiave sono già state individuate, ma in questo momento vogliamo dare un'opportunità a tutti, soprattutto ai più giovani".