Nel cuore pulsante di Milano, dove l'arte e la cultura si intrecciano in un abbraccio indissolubile, giunge un evento teatrale che promette di rapire i cuori e le menti degli spettatori. “Rigoletto. La notte della maledizione”, con la regia e l’interpretazione di Marco Baliani, offre una prospettiva unica su uno dei capolavori di Giuseppe Verdi, regalando al pubblico un viaggio emotivo attraverso la vita di un personaggio tormentato.

Rigoletto, il buffone di corte, è una figura che incarna una gamma sorprendente di sentimenti umani: la nostalgia, l'amore, la gelosia e il desiderio di vendetta. In questa rivisitazione, Baliani reinterpreta il personaggio con una profondità mai vista, portando sulla scena non solo il clown che intrattiene, ma anche l’uomo che soffre, che ama, che lotta per proteggere la propria figlia Gilda. La solitudine e il dolore di un padre si riflettono nelle note malinconiche della musica di Verdi, creando un connubio di somma intensità.

La scelta di un monologo rappresenta una sfida, ma anche un'opportunità unica per Baliani di immergersi completamente nella psiche di Rigoletto. «Rigoletto è un monologo, quindi per farlo c’è bisogno di un personaggio in carne e ossa, spirito e materia», scrive l'artista. Il palco diventa così un specchio dell'anima, in cui i pensieri e le emozioni si susseguono come un flusso di coscienza, accompagnati dalle melodie evocative di Bandini e Chiacchiaretta.

Le musiche di Verdi e Nino Rota, insieme ad armonie originali composte da Chiacchiaretta, accolgono gli spettatori in un abbraccio sonoro, facendo leva sulle emozioni più profonde. La chitarra e la fisarmonica non sono semplici strumenti; diventano voci narranti che arricchiscono il monologo di Rigoletto, creando atmosfere cariche di nostalgia e tensione. Ogni nota risuona nell’aria come un eco del dolore e della speranza, rendendo l’esperienza ancora più immersiva.

Baliani, appassionato dell'arte circense, trae ispirazione da quella bellezza grezza e autentica, lontana dagli spettacoli scintillanti di oggi. I circhi piccoli, quelli in cui ogni artista è poliedrico e ogni performance racconta una storia, diventano il fondamento su cui costruire la sua opera. «Non amo i “soleil” circensi fatti di effetti speciali... preferisco la rozzezza faticosa ma meravigliosa di quei circhi», afferma. In questo omaggio, Rigoletto non è solo un personaggio; è un simbolo di quel mondo nomade e vibrante che vive di precarietà, ma anche di pura bellezza.

“Rigoletto. La notte della maledizione” rappresenta anche una prima tappa di un viaggio più ampio attraverso l’opera verdiana. Con una visione drammaturgica che sottrae il melò in favore di una narrazione più spietata, Baliani si propone di esplorare il nucleo drammatico di altre opere iconiche come “Il Trovatore” e “La Traviata”. Questa evoluzione della scrittura permetterà di avvicinarsi ulteriormente ai temi universali dell’amore e della vendetta, della perdita e della redenzione che caratterizzano l'immensa opera di Verdi.



Già dai primi attimi sul palcoscenico, la forza interpretativa di Marco Baliani cattura l'attenzione. Gli spettatori vengono trascinati in un vortice di emozioni, mentre la sua abilità di attore trasforma il personaggio di Rigoletto in un’entità viva, palpabile. Con un linguaggio corporeo che parla a chi osserva, Baliani riesce a restituire la complessità e la contraddittorietà dell’anima umana. Ciascun gesto, ciascun sussurro, diventa un atto d’amore verso la recitazione e il potere del teatro.

Ogni serata si trasforma in un’esperienza collettiva, dove il pubblico diventa parte integrante della narrazione. Le reazioni emozionate, i silenzi rispettosi e le applausi scroscianti testimoniano come l'arte, in tutte le sue forme, possa toccare le corde più intime dell’animo umano. Partecipare a “Rigoletto. La notte della maledizione” significa entrare in dialogo con le proprie emozioni, con le proprie paure e speranze, viaggiando insieme all’artista in un labirinto di sentimenti.

“Rigoletto. La notte della maledizione” non è solo una rappresentazione teatrale; è un viaggio emozionale che invita a riflettere sull’essenza dell’esistenza umana. La magia della musica di Verdi, unita alla narrazione intensa di Baliani, permette di riscoprire la bellezza e il dramma che si nascondono nelle pieghe della vita quotidiana. Dal 25 febbraio al 2 marzo, il Teatro Menotti di Milano diventerà il palcoscenico di questo evento straordinario, un appuntamento da non perdere per chi desidera immergersi nel teatro e nella musica in una forma mai vista prima.

Ci troviamo di fronte a un'opera che celebra non solo il grande Verdi, ma anche l'attualità dei suoi temi, la vulnerabilità e la resilienza dell'essere umano. Baliani, attraverso la sua interpretazione di Rigoletto, ci invita a sentirci parte di una storia eterna, una storia che continua a vivere e a emozionare.





TEATRO MENOTTI

25 febbraio – 2 marzo 2025

RIGOLETTO.

La notte della maledizione

di e con Marco Baliani

e con Giampaolo Bandini (chitarra), Cesare Chiacchiaretta (fisarmonica)

Musiche Giuseppe Verdi, Nino Rota, Cesare Chiacchiaretta

Foto: *_© Guido Mencari

Una produzione Casa degli Alfieri Soc. Coop., Società dei Concerti di Parma

in collaborazione Teatro Regio di Parma



*_©Angelo Antonio Messina

