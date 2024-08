Fonseca salvato dai cambi: il Milan rimonta 2-2 il Torino al 95'

Termina sul risultato di 2-2 la gara di San Siro tra Milan e Torino, valida per la 1^ giornata di Serie A 2024-25. I granata prima la sbloccano nel primo tempo con l'autogol di Thiaw (30'), poi raddoppiano nella ripresa con l'incornata di Duvan Zapata (68'). La squadra di Fonseca non è mai in campo per questi primi 70 minuti.

Gli ingressi dalla panchina però danno una scossa e, complice la stanchezza del Torino, il Milan riesce a riprenderla in sette minuti. Prima Alvaro Morata (89') devia in porta il tiro di Reijnders, poi Noah Okafor (95') in extremis segna il volo la rete del pareggio sul cross di Musah.



Pareggio a reti bianche al Castellani: 0-0 tra Empoli e Monza

Termina sul risultato di 0-0 la gara del Castellani tra Empoli e Monza, valida per la 1^ giornata di Serie A 2024-25. Nesta e D'Aversa, nessuno dei due allenatori al debutto si fa male portando a casa un pareggio: partita spenta ed a ritmi bassi, solamente un tiro in porta per parte.