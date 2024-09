Empoli-Juventus 0-0, i toscani fermano i bianconeri

Empoli-Juventus 0-0, impresa dei toscani che fermano i bianconeri grazie a una bella prestazione e alle parate di Vásquez. Al 47esimo rasoterra diagonale di González per Vlahovic, il serbo entra in area dalla sinistra e calcia di mancino, Vásquez respinge con un piede. Sei minuti dopo suggerimento di Cambiaso per Koopmeiners che calcia al volo, Vásquez salva sulla linea. Al 73esimo Empoli in avanti, tacco di Pellegri e tiro in porta di Grassi, Perin para.

La Juventus viene bloccata sullo 0-0 sul campo dell'Empoli. Bianconeri che fanno poco e che sembrano lenti, mentre proprio i padroni di casa hanno costruito nel finale le azioni più ghiotte. Primo tempo con pochissime emozioni: Gyasi viene anticipato poco prima di calciare in porta a botta sicura, mentre Gatti svetta di testa su un corner trovando una gran parata di Vasquez.

Nella ripresa i bianconeri partono forte: ancora il portiere dell'Empoli salva su Vlahovic e Koopmeiners. La squadra di Thiago Motta si spegne qui: tanto possesso palla e zero azioni pericolose. Invece gli uomini di Sullo per poco non passano in contropiede nel recupero, prima con una botta di Maleh, poi in ripartenza con Gyasi che si vede deviare all'ultimo il suo tiro. La Juventus è momentaneamente sola in testa con 8 punti, ma arriva il secondo 0-0 consecutivo con un'involuzione anche nel gioco. L'Empoli sale a quota 6 mostrando ancora la sua solidità.



Como-Bologna 2-2

La squadra di Fabregas molto più combattiva, soprattutto nel primo tempo, va sul 2-0 con un autogol di Casale dopo 5’ e la rete di Cutrone a inizio ripresa. Poi spreca troppo e alla fine si fa rimontare. Castro entra e accorcia le distanze al 53’, poi serve a Iling jr la palla per il 2-2 in pieno recupero.

Sfuma il primo successo in campionato per il Como.