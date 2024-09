Un Milan straripante mette in ginocchio il Venezia nel giro di 30'. Gli ospiti hanno subìto lo tsunami scatenato da Theo Hernandez e Leao, che hanno confezionato la rete del vantaggio. Il portoghese ha proseguito nelle sue sgroppate andando a conquistarsi il rigore del 3-0. C'è la firma (forse) anche di Gabbia (da valutare a fine gara la decisione definitiva della Lega Serie A).

Ottima la prestazione di Pulisic che ha girovagato per tutto il campo alla ricerca di spazi da aprire. Bene anche Abraham al primo gol con il Milan e un rigore conquistato. Lato Venezia si salva soltanto Oristanio, che ha tentato di impensierire per tre volte un Milan in gran forma. Non pervenuto Joronen, tra i responsabili del crollo insieme a tutto il pacchetto arretrato.

Il Milan porta a casa la prima vittoria della sua stagione! Un secco 4-0 maturato tutto nei primi 30' minuti di gioco. Poco da segnalare nel corso dei secondi 45': una piccola sbavatura rossonera aveva portato alla rete di Zampano poi annullata dal VAR ma Fonseca può assolutamente tirare un sospiro di sollievo.

Per il Venezia zero assoluto in termini di occasioni da gol ma tanta voglia di pressare (che ha portato alla doppia ammonizione di Nicolussi Caviglia) e di mantenere intatta la dignità: Di Francesco dovrà ripartire da questo per evitare altre imbarcate.