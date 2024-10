Dall'albero alla tavola, i prodotti della Limited Edition Christmas Collection e Holly Collection sono il regalo più desiderato.

Per il Natale 2024 Le Creuset offre tutto quello che occorre per celebrare con gioia e stile, grazie ai prodotti della Limited Edition Christmas Collection e della Holly Collection, che si riveleranno un dono unico: un oggetto amato e apprezzato, capace di passare dalle luci scintillanti dell’albero alla cucina, il cuore della casa.

Per celebrare i giorni di festa, quest’anno i prodotti Le Creuset si tingono del tradizionale colore Ciliegia, Verde Carciofo, Cotton e del nuovissimo White per accendere lo spirito natalizio e colorare i ricordi con il calore di momenti condivisi con parenti e amici, all’insegna di piatti preparati a regola d’arte.

Si tratta di pezzi in edizione limitata da considerare veri e propri must-have di ogni Natale, ma che possono essere sfruttati anche nel corso dell’anno. Le iconiche Cocotte consentono, infatti, di realizzare capolavori culinari per un’esperienza unica: dalla mise en place dall’eleganza senza tempo fino alla preparazione di deliziose ricette di arrosti saporiti e dolci golosi.

Prodotti da aggiungere alla propria wishlist, portano un tocco di eleganza in cucina ogni giorno e regalano un’esperienza gourmet: le pentole e i tegami in ghisa, le pirofile in gres vetrificato, gli accessori funzionali diventeranno i protagonisti che renderanno speciale la tavola natalizia. Sia che si tratti di soddisfare gli chef di casa, l’appassionato gourmand, chi segue gli ultimi trend in cucina e sperimenta l’arte della panificazione casalinga: c'è un regalo perfetto per tutti, che diventa il prezioso alleato nel proprio viaggio culinario, giorno dopo giorno.