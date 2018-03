"Quanto me Fatto chiagnere", l'ultimo singolo di successo di Emiliana Cantone

E' già un successo l'ultimo singolo di Emiliana Cantone, la cantante napoletana che vanta numerosi fan.

“Quanto me Fatto chiagnere”, questo il titolo, di Tony Colombo - Giuseppe Turco - Rolando Riera, e arrangiamenti di Francesco Di Tullio con musicisti come Golino,Fiordiliso, D’Aquino,Di Tullio, piace molto. La regia del videoclip è del fratello di Emiliana, Marco Cantone MRC studio, per la Zeus record .

Uscito il 5 marzo, Quanto me fatto chiagnere, anticipa il nuovo album in uscita a metà aprile, dal titolo Non è sempre colpa delle donne.

Il protagonista del video è Gianluca Tornese di Uomini e donne, subito riconosciuto dai seguaci dei social network e dai fan del programma di Maria De Filippi e di Emiliana.

Le visualizzazioni aumentano di ora in ora, e si è già oltre le 400mila. La canzone è anche entrata in tendenza nella classifica dei brani di iTunes

Il brano ha un'impronta fortemente sentimentale e sottolinea la rivalsa delle delusioni amorose.

Alla fine di una storia, la donna soffre come un cane, ma poi passa il tempo, e ci sono i ripensamenti dell'uomo, una volta guariti dal quel sentimento.