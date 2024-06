E’ fissata per venerdì 21 Giugno, a partire dalle ore 18:00, nella prestigiosa cornice della Sala delle Vedute del Museo Diocesano di Albano Laziale, l’apertura della mostra dell’artista ucraina Iryna Zyza. Le opere saranno esposte e visitabili dal pubblico fino al 6 Luglio.

Al vernissage interverranno, oltre all’artista, il Vescovo Mons. Vincenzo Viva, il Direttore del Museo Roberto Libera ed il Presidente Onorario dell’Associazione Nuovi Castelli Romani Ettore Pompili. Tra le presenze istituzionali è annunciata la presenza dell’Assessore Regionale al Bilancio e Agricoltura Giancarlo Righini.

"Siamo orgogliosi di annoverare tra i nostri iscritti un’artista come Iryna – ha sottolineato il Presidente Onorario di Nuovi Castelli Romani Ettore Pompili – per questo è per noi doveroso sostenerla anche nell’organizzazione di questa importante iniziativa per il nostro territorio. Un sostegno che è stato possibile grazie alla sensibilità di Sua Eccellenza Mons. Vincenzo Viva, che ringrazio, così come il Direttore del Museo che ci ospita Roberto Libera”.