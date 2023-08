Massimo Ferroni d'Andrea, noto per Un posto al sole e ricordiamo “Una vita” dove ha interpretato il ruolo di Marcello, recitando in spagnolo e doppiando se stesso in italiano, facendo un casting e vincendo il provino, è nel cast di 30 monedas la cui prima stagione è appena andata in onda su Warner tv in Italia dopo il lancio mondiale di HBO.

Attore italiano attivissimo a Madrid, continua con successo il suo percorso artistico di respiro assolutamente internazionale.

Nel 2022 ha preso parte anche alla seconda stagione di “30 Monedas” di Alex de la Iglesia, dove ha ricoperto ancora il ruolo del “Papa”, la serie é stata venduta in più di 50 Paesi, é distribuita da HBO e il debutto è previsto in ottobre del 2023 su HBO, ma è già stato presentato con successo al Festival di Cannes 2023.

Nel marzo del 2023 ha interpretato il ruolo dell'avvocato “Claude” nella serie “Berlin” prodotta da Netflix che è lo spin-off della famosissima serie: “La casa de papel”, venduta in più di 70 Paesi.

Attualmente sta lavorando nel film indipendente “Yo Cazatesoros” di Tony A. Rodriguez, dove interpreta il ruolo di “Calisto”, un sicario dal cuore tenero.

Inoltre sta lavorando nella serie “Marbella”, dove interpreta il ruolo di “Giovanni” un capo camorrista. La serie è prodotta da Movistar Plus, la direzione è affidata a Dani de la Torre e Oskar Santos e il debutto è previsto nel gennaio 2024.