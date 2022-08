Nato nel 2018 da un'idea dei ragazzi della Consulta Giovanile Carmagnolese come evento musicale collaterale alla frequentatissima Fiera Nazionale del Peperone, Il Foro Festival dal 2018 porta a Carmagnola (TO) molti dei protagonisti della scena musicale italiana. L'evento prende vita in una grande arena all'interno del Foro Boario di Piazza Italia, da cui il nome del festival. Tra i grandi nomi sino ad ora ospitati dal festival, nel 2018 Ermal Meta, nel 2019 gli Eiffel 65 e i Pinguini Tattici Nucleari, pochi mesi prima della loro "esplosione" al Festival di Sanremo. Nel 2021 invece è stata la volta di Giusy Ferreri e Noemi.



E che succede nel 2022, in concomitanza con la 73^ edizione della Fiera Nazionale del Peperone, in programma dal 2 all'11 settembre 2022? Il programma è definito nel dettaglio, per un livello del festival è decisamente alto. L'organizzazione è a cura della Kontakt Agency di Francesco Andrisani, agenzia che organizza grandi eventi a livello internazionale, in collaborazione con Langhewood Records.



Ecco il programma:



Venerdì 2 settembre Il Foro Festival a Carmagnola (TO) inizia con l'evento "Vivere" by Stay Club. E' una cena in bianco con animazione circense proposta in collaborazione con la Consulta Giovanile Carmagnolese. (ingresso su prenotazione)



Sabato 3 settembre Il Foro Festival continua con una scatenata Dagma Night. Protagonisti sono artisti piemontesi che sanno come far scatenare i più giovani e non solo loro. In console, sul palco, l'energia di Molinhero, ovvero la musica e lo show Roberto Molinaro, Greta Tedeschi, Visco, Juno O (vocalist) e Danilo El Paris (MC) (ingresso libero).



Domenica 4 settembre Il Foro Festival propone invece un evento in grado di mettere d'accordo generazioni diverse di spettatori. La serata inizia con un doppio concerto, quello della Special Guest Cristina D'Avena, voce amatissima di mille sigle di cartoni animati e quello di Ivana Spagna, voce simbolo della dance italiana anni '80 e non solo. Più tardi si balla con il format "Mania '90". Le voci sono quelle di Kim Lukas e Nathalie Aaarts from Soundlovers, interpreti di tanti successi di quel decennio e pure quella di Haiducii, celeberrima per la sua versione della hit "Dragostea din tei". Il sound invece è quello di Emanuele Caponnetto e di Dj Jump. (posti in piedi 12 € + ddp, posti a sedere 15 € + ddp).



Lunedì 5 settembre a Il Foro Festival di Carmagnola (TO) la musica è quella di Ogni Istante, tribute band che interpreta il repertorio di Elisa, senz'altro una delle artiste italiane più amate di sempre. Ingresso Libero. Inizio Concerto ore 21.



Martedì 6 settembre alle 21 a Il Foro Festival di Carmagnola (TO) invece ecco sul palco il Sunshine Gospel Choir, un formazione di ben 40 elementi diretta da Alex Negro. Con il loro repertorio sono in grado di emozionare chiunque. L'ingresso per il concerto è gratuito, con posti a sedere a disposizione fino ad esaurimento. Ingresso libero, dalle 21. Info Whatsapp 3277928137.



Mercoledì 7 settembre '22 con ingresso libero dalla 21 ancora live music a Il Foro Festival di Carmagnola (TO): sul palco vanno gli Oronero, scatenata tribute band che interpreta le canzoni di Luciano Ligabue.



Giovedì 8 settembre '22 a Il Foro Festival di Carmagnola (TO) arriva poi una superstar del mixer, ovvero il francese Bob Sinclar. E' un top dj che da decenni sta a metà tra pop e house music. Celeberrimo anche in tv (è stato super ospite a Sanremo) e non solo nei e nei festival musicali di tutto il mondo, Bob Sinclar è semplicemente una rockstar della console e brani come "World Hold On" o "Love Generation" fanno emozionare e non solo ballare il mondo. Con Sinclar, per una serata decisamente internazionale, i bergamaschi The Cube Guys, anche loro attivi in tutto il mondo a ritmo di house. Protagonista anche anche B Jones, una delle artiste simbolo della scena musicale di Ibiza e non solo. Non mancano il francese Rawdolff, l'italiano Ayko, il belga Hoax, la slovena Dj Xenia, il monegasco TMP Dj, l'italiano Alex Pizzuti ed il violino dell'ucraina Helixy Violinist. Al microfono c'è invece Lady Jenny. Ingresso 15€+3€ Diritti di Prevendita. Info & Prevendite Whatsapp 3277928137



Venerdì 9 settembre '22 a Il Foro Festival di Carmagnola (TO) prende invece vita uno scatenato Urban Show - Latin Night. In console e sul palco, per una festa reggaeton e urban, Dj Chama e Ricky Jo e un vero corpo di ballo. Ingresso libero.



Sabato 10 settembre ecco poi la voce unica di Mario Biondi, per una data del suo "Romantic Tour". In molti, ascoltando per la prima volta alla radio la sua "This is what you are" nel 2006 immaginavano che a a interpretarla fosse un robusto cantante afro-americano di mezza età. Invece a cantare era Mario Biondi, catanese (città che da sempre ha un rapporto speciale con la musica italiana) che aveva allora trentacinque anni e la pelle bianca… da allora la sua carriera è in costante crescendo (posti in piedi 20 € + ddp; posti a sedere 30 € + ddp).



Domenica 11 settembre, per una conclusione del festival piena di divertimento, sul palco va la Royal Party Band, che propone un vero e proprio revival delle canzoni più amate della musica dance. Con loro anche la dj Jay C. (ingresso libero).





I biglietti degli eventi a pagamento de Il Foro Festival sono acquistabili in vari punti prevendita del territorio, presso le casse del Festival nelle serate dei concerti a partire dalle ore 18:30 (se ancora disponibili), via Whatsapp al numero 3277928137 e online su ticketone.it, youticket.net e ciaotickets.com. Media Partner: Radio Vida Network.

Il Foro Festival 2022 si svolge in concomitanza con la 73^ "Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola", dal 2 all'11 settembre 2022: 10 giorni ricchi di eventi gastronomici, culturali e artistici che propongono intrattenimenti ed esperienze coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età.



Il Foro Festival: 2 - 11 settembre 2022

Area spettacoli "Il Foro", Piazza Italia angolo via Gobetti, Carmagnola (TO)

Info Whatsapp: 3277928137

Facebook: www.facebook.com/ilforofestivalcarmagnola

Instagram: www.instagram.com/ilforofestival



INFORMAZIONI SU ALCUNI DEI PRINCIPALI PROTAGONISTI ED EVENTI DE IL FORO FESTIVAL 2022



CRISTINA D'AVENA @ Il Foro Festival il 4 settembre '22

Cristina D'Avena ha esordito all'età di 3 anni e mezzo cantando Il valzer del moscerino allo Zecchino d'Oro 1968, dove si aggiudicata il terzo posto e tre anni dopo partecipa nuovamente con "È fuggito l'agnellino" in coppia con Marlena D'Ambrosio. Dopo queste esperienze rimane all'Antoniano come componente del Piccolo Coro fino al 1976, nel 1981 incide la sua prima sigla per un cartone animato, "Bambino Pinocchio". Da quel momento in poi ha interpretato infinite altre sigle di cartoni animati, riscuotendo un grande successo accompagnando diverse generazioni di bambini e ragazzi.



IVANA SPAGNA @ Il Foro Festival il 4 settembre '22

Ivana Spagna raggiunge la notorietà grazie al tormentone "Easy Lady" (1986), che entra in classifica in numerosi paesi europei ed extraeuropei. Nel 1987 raggiunge con "Call Me" il secondo posto della classifica britannica, tuttora tra le posizioni più alte mai raggiunte da una cantante italiana in Inghilterra. Ultima donna ad aver vinto il Festivalbar (nel 1987 con "Dance Dance Dance"), ha conquistato anche la terza posizione al Festival di Sanremo 1995 grazie al brano "Gente come noi". Con oltre 11 milioni di dischi venduti, traguardo per il quale nel 2006 le è stato consegnato dalla FIMI il Disco d'Oro alla carriera, è tra gli artisti italiani che hanno avuto maggiore successo commerciale in Italia e all'estero.



MANIA '90 @ Foro Festival il 4 settembre '22

Mania '90 è un grande concerto dance dedicato alla musica dance anni 90. Mette in scena uno show coinvolgente, dedicato a pubblico di tutte le età. E' un evento che riporta nel passato e nella spensieratezza. Sul palco, oltre a cantanti e dj, ballerine, animazione, gadget, ed effetti speciali. Mania 90 è anche un format radiofonico ed una compilation di ricordi musicali mixata da Emanuele Caponetto, frontman di questo progetto.



BOB SINCLAR @ Il Foro Festival l'8 settembre '22

Bob Sinclar, divertente nome d'arte del top dj francese Christophe Le Friant, è una delle figure più longeve sulla scena della musica elettronica internazionale. Bob Sinclar, pseudonimo ispirato ad un personaggio cinematografico (Bob Saint-Clair, da "Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo"), ha prodotto alcuni dei suoi successi house più importanti di sempre, in una carriera che è iniziata nella seconda metà degli anni '80. Allora suonava soprattutto hip-hop e acid jazz e si faceva chiamare Chris The French Kiss. Con infiniti album di successo all'attivo ed una scintillante discografia che include decine di dischi d'oro e di platino in tutto il mondo, Bob Sinclar fa ballare il mondo con un calendario semplicemente unico. Spesso è protagonista, oltre che nei top club del pianeta (tra cui ovviamente al celeberrimo Pacha di Ibiza con la sua one night Paris by Night), anche in eventi unici come Tomorrowland in Belgio ed il Carnevale di Rio. E soprattutto, la sua influenza musicale può essere avvertita a tutti i livelli della musica pop dance. I primi successi di Bob Sinclar arrivano già a fine anni '90 e continuano per tutti i primi anni 2000: 'Gym Tonic', 'Paradise', 'I Feel for You', 'Darlin' e 'Cerrone'... non va dimenticato il ruolo di Bob Sinclar con Martin Solveig, Dj Gregory ed altri artisti nel progetto Africanism. Nel 2005, Sinclar ha poi pubblicato prima "Love Generation", poi "World Hold On", successi assoluti in tutto il mondo o quasi, brani capaci di rimescolare pop e dance creando un nuovo sound attuale ancora oggi. Tra i brani house più belli e intensi di Bob Sinclar, ecco "Feel the Vibe", uscita nel 2015, un brano dolce e ritmato, capace di superare i 13 milioni di ascolti su Spotify. Negli anni sono poi arrivati brani come "La La Song", "Peace Song" ed infiniti altri brani tra cui "Rock this Party - Everybody Dance Now", baldissima ancora oggi in tutto il mondo, come del resto la già citata "World Hold On", appena rielaborata, per l'estate 2022, da Fisher. Non è la sua unica produzione per l'estate '22: con A-Trak ha pubblicato una bomba house "Deep Inside Of Me" su Defected... e nei club si sente molto anche la bellissima "I Feel For You"...



B JONES @ Il Foro Festival l'8 settembre '22

B Jones è una delle artiste simbolo della scena musicale ibizenca. Dopo tanti anni al Pacha, oggi è resident di Ushuaia, day club e hot spot assoluto dell'isola, dove divide il mixer con top dj internazionali del calbiro di Adam Beyer, Charlotte de Witte, Paul Kalkbrenner ed infiniti altri. Nell'estate 2022 è protagonista sul main stage del Tomorrowland, celeberrimo ed immenso festival belga che consacra le star internazionali della musica da ballo.



THE CUBE GUYS @ Il Foro Festival l'8 settembre '22

The Cube Guys sono nati nell'ormai lontano 2005 dall'unione di due dj producer già molto affermati, i bergamaschi Roberto Intrallazzi e Luca Provera. Il loro sound progressive-house con incursioni tribal, tech e vocal, in continua evoluzione e sempre più internazionale, oltre che personale... I loro dj set a quattro mani uniscono la creatività e l'esperienza tecnica da studio con l'improvvisazione dell'esibizione live nei club. Si esibiscono da anni con top dj come Tiesto e le produzioni ed i remix vantano apprezzamenti da artisti come Pete Tong, Roger Sanchez, Axwell, Bob Sinclar, Dave Morales, Mark Knight, Oscar G, Peter Rauhofer e molti altri. Tra gli infiniti altri, si sono esibiti in top club mondiali come 'Privilege' (Ibiza), 'Fabulous' (Las Vegas), Pacha (Marrakech), 'Love' (New York), 'Circus Afterhours' e 'Parking' (Montreal) 'Panama' (Amsterdam), 'Senso' (Orlando), 'Queen' (Parigi), The Week (Sao Paulo), Club Noxx (Anversa), 'The Cross' (London), 'Space' (Marbella), il 'Gryphon', 'Score' e 'Mynt' (Miami).



MARIO BIONDI @ Foro Festival il 10 settembre '22

Dopo le prime date internazionali, è partito il 5 maggio con la data zero ad Enna, nella sua Sicilia, il "Romantic Tour" di Mario Biondi, prodotto e organizzato da Friends&Partners. Biondi porta sui palchi dei più importanti teatri e di grandi piazze italiane i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album "Romantic", uscito lo scorso 18 marzo. "Romantic" è un progetto interamente dedicato all'amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all'amore per i genitori e i figli. Il romanticismo inteso nelle sue varie declinazioni è il fil rouge dei 12 brani su cd e 15 brani in digitale e musicassetta e LP (disponibile dal 25 marzo) che compongono questo album, nello specifico 6 inediti e 9 rivisitazioni scelte principalmente dal repertorio internazionale. "Romantic" è fortemente caratterizzato dalla produzione curata dallo stesso Mario Biondi con Massimo Greco e David Florio: tutti i brani sono stati registrati in maniera analogica, scelta che conferisce un suono molto caldo e autentico all'intero album che richiama fortemente le sonorità degli anni '70. Le tracce sono state registrate, come accadeva all'epoca, con take collettive in cui tutti i musicisti hanno suonato insieme nella stessa sala andando ad esaltare la magia della condivisione e l'effetto interplay. Tale direzione ha reso unica l'esperienza in studio ed è stata stabilita fin da subito per ricreare le atmosfere originali dei brani che sono stati reinterpretati. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour.