Da giorni la via principale di Bitti era ostruita da un'imponente muraglia di fango, ma da oggi quel muro non c'è più: è stato spalato via dai militari del 5° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Sassari, intervenuti nei giorni scorsi e in coordinamento con i Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, volontari e Protezione Civile a supporto della popolazione di Bitti.

I militari al termine del loro lavoro incessante hanno intonato l'Inno della Brigata Sassari che è così risuonato per le vie del paese: un momento davvero emozionate che segna un piccolo ritorno alla normalità per la popolazione duramente provata dal nubifragio dei giorni scorsi che ha causato anche 3 vittime. (immagine da un video di Telesardegna)