Supercar, modelle e lusso hollywoodiano. A soli 23 anni vive come una celebrità. Ma tutto è iniziato con un semplice computer nella sua cameretta.

I suoi video hanno ricevuto oltre 400 milioni di visualizzazioni solo in Italia. Macorig è un ragazzo capace di polarizzare l’attenzione: molti lo criticano per le sue idee anticonformiste, altri, invece, lo vedono come un mentore da cui trarre ispirazione.

Eppure c’è un dato oggettivo che non lascia spazio a opinioni: in qualche anno è riuscito ad accumulare milioni su milioni di ricchezza partendo completamente da zero. Un caso più unico che raro nel Bel Paese, dove in pochi riescono ad arrivare lontano senza esser nati da una “famiglia bene” o avere le giuste conoscenze.

“Ho iniziato a 16 anni con alcune semplici compra-vendite online” racconta il giovane prodigio dell’e-commerce. “I soldi non abbondavano nella mia famiglia. Quindi dovevo cavarmela da solo”.

A soli 18 anni ha deciso di fare un salto nel vuoto e trasferirsi a Dubai, per quasi un anno ha trascorso ogni singolo giorno a lavorare al computer; “vivevo costantemente a un giorno di distanza dalla bancarotta. Tolto quello che mi serviva per cibo e affitto, ogni centesimo che guadagnavo lo reinvestivo nei miei store in dropshipping”. Pochi giorni prima di festeggiare il suo 19esimo compleanno, Thomas Macorig è diventato milionario per la prima volta.

Ma quello era soltanto l’inizio della sua avventura imprenditoriale. “Sempre più persone mi scrivevano su Instagram per chiedermi come ci fossi riuscito, ricevevo oltre 50 messaggi al giorno e non avevo più tempo materiale per starci dietro, quindi ho deciso di registrare e vendere il mio primo videocorso dove insegnavo tutto quello che sapevo”.

Il successo riscosso dagli studenti che hanno applicato le sue strategie non è passato inosservato, così la sua popolarità ha iniziato a diffondersi a macchia d’olio sui social, fino a diventare oggi uno dei nomi più noti nel settore della formazione digitale (o “e-learning”, come direbbero i più giovani).

“In 3 anni siamo diventati una realtà strutturata che dà da mangiare a oltre 40 famiglie, con un team di collaboratori che raccoglie alcuni tra i più grandi talenti” - dice - “tutti insieme aiutiamo i nostri oltre 6000 studenti a lavorare da dove vogliono e a raggiungere la serenità economica grazie a un business online”.

Il mondo sta cambiando velocemente. Molte università faticano a tenere il passo, rallentate da un approccio conservativo e burocratizzato. L’esistenza di fonti di educazione alternativa, come la realtà fondata da Thomas Macorig, stanno diventando una risorsa sempre più importante. Perché sono il luogo dove le persone possono apprendere competenze digitali avanzate e aggiornate, ormai quasi indispensabili e sempre più richieste dal mercato professionale.



