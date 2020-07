Tessa Gelisio, in collaborazione con Italeen, presenta la nuova beauty box estiva Mari & Monti: due kit di cosmetici naturali & eco-bio (da marchi italiani) per una vacanza d'estate al mare o in montagna.

Italeen è un giovane negozio online nato a Bergamo poco tempo prima dell'inizio della pandemia COVID-19 e propone prodotti cosmetici naturali, biologici e vegan da marchi italiani, cercando di posizionare sul mercato online quei piccoli produttori italiani nascosti al grande pubblico, ma che producono prodotti di ottima qualità.