Sono stati i Toronto Maple Leafs i grandi protagonisti della notte NHL, che ha visto chiudersi il gruppo delle partite di gara-4 del primo turno dei playoff.

I canadesi, che da vent'anni non passano un primo turno che sia uno, hanno vinto all'overtime per 5-4 in casa dei Tampa Bay Lightning, vicecampioni l'anno scorso e campioni della Stanley Cup due anni, in pratica da due anni di fila vincenti della Eastern Conference.

Di più, i Leafs erano sotto di tre reti a dieci minuti dalla fine, prima della grande rimonta firmata da Auston Matthews (doppietta) per poi imporsi all'overtime.

L'altro risultato di punta è la vittoria esterna dei New Jersey Devils in casa dei rivali New York Rangers. Il 3-1 finale porta la serie sul 2-2, con quattro vittorie esterne su quattro per le due contendenti. Ad aprire le marcature per i 'Diavoli' la Prima Scelta Assoluta del draft 2019, Jack Hughes.