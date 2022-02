“Siamo convinti – è il commento del sindaco Pino Galanti – che avremo presto a disposizione un nuovo strumento per mostrare le risorse, turistiche e non solo, di cui la nostra città è ricca. Strumento che verrà messo a disposizione di tutte le aziende che operano in questo settore”.

Aggreghiamoci.Online è un progetto che unisce le persone, gli imprenditori, gli enti ed ogni altra tipologia di struttura in un unico grande portale creando un’unica grande community in grado di creare e generare una comunità online che insieme lavora per raggiungere un obiettivo comune: valorizzare il proprio territorio e tutto quello che ha da offrire.