Patrizia Schiavo entra nel cast del radiodramma sul web "Passioni Senza fine 2.0" di Giuseppe Cossentino

Passioni Senza fine 2.0, il radiodramma sul web firmato da Giuseppe Cossentino continua a mietere successi ed aumentare i suoi ascolti e nelle prossime puntate nel cast ci sarà anche una new entry tra le voci principali, l'attrice Patrizia Schiavo che darà la sua elegante voce ad uno dei personaggi anti eroi, l'odiatissima Francoise, la nuova rivale di Ginevra De Santis della serie amatissima di internet.

La Schiavo è una professionista di tutto rispetto, che si divide tra cinema e tv. Ha cominciato con dei ruoli qui in Italia, in una celebre serie di Canale 5, I Cesaroni sino ad arrivare alla tv internazionale in quanto è stata nel cast , di un' importante serie messicana dal titolo "Sin Miedo a la Verdad", conosciuta in tutta l'America latina. Prossimamente sarà nel film "ARRITMIA" del regista Gibran Bazan, considerato dalla critica tra i migliori registi del Messico, dove ricoprirà il ruolo della coprotagonista.