Per quattro giorni, dal 20 al 23 maggio a Trieste, in Piazza Ponterosso, si parla di mare sotto tutti i suoi aspetti.

La manifestazione MAREinFVG, infatti, nelle giornate del 20 e del 23 maggio si rivolge, con convegni ed incontri, a coloro per i quali il mare significa lavoro-

Il fine settimana, invece è dedicato ai tanti appassionati del mondo marino. Non mancheranno, inoltre, gli spazi per i bambini e per gli amanti di sport acquatici...