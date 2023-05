Fred Bugs, spesso chiamato F.B. Infante o semplicemente F.B., è un artista astratto italiano noto negli Stati Uniti per i suoi disegni figurativi spontanei, che sono sinonimo di attenzione per ogni rappresentazione visiva. Le opere di Fred Bugs sono un mix di arte astratta con emozioni infantili e primitive. Il nome d'arte Fred Bugs è interessante: viene da Federico Cabras, un affascinante artista individuale. Nato nel 1997 nel paese sardo di Bosa, che conta 8.000 abitanti e si trova in provincia di Oristano, Fred ha sempre considerato l'arte una parte importante della sua vita fin da quando ha iniziato a fare disegni a scuola. Lo ha fatto in parte per noia e perché non era una persona estroversa e dal carattere spigoloso.

Le opere di Fred Bugs, dal primo decennio degli anni 2000 fino ad oggi, si distinguono per una continua sperimentazione, immaginazione e innovazione. Nel corso degli anni, Fred Bugs ha creato molte opere, principalmente su carta e cartone, utilizzando pastelli o tecniche miste. Durante questo periodo, le sue opere sono diventate molto popolari, soprattutto la serie dei disegni di Buffo. Osservando le opere di Fred, è facile riconoscerle come sue. Le sue creazioni artistiche mostrano una visione fatta di figure che sembrano emergere da un luogo sconosciuto e raccontano le contraddizioni e l'emozione della società. La sua scelta dei colori e il modo in cui utilizza il rosso in tonalità chiare o scure, insieme a colori come il giallo, il verde e il nero, con l'aggiunta di blu chiaro o scuro, sono evidenti quando si osserva la sua opera. Spesso rappresenta uccelli astratti e draghi in luoghi geometrici o paesaggi colorati.

Guardando un lavoro di Fred, è immediatamente evidente che si tratta di una sua creazione. Ha uno stile e un'espressione particolari che distinguono e caratterizzano il suo lavoro dagli altri. La sua vena artistica trasmette una visione coerente attraverso dipinti che sembrano provenire da un luogo sconosciuto e rappresentano anche le contraddizioni e le emozioni della società, in particolare i famosi draghetti che si muovono in diversi scenari accompagnati da forme e segni ereditati dall'arte spagnola del '900. Il lavoro di Fred Bugs si distingue anche per la scelta della tavolozza dei colori e la capacità dell'artista di dare emozione ai volti che crea, rendendolo ancora più fresco, naturale e speciale. Fred Bugs ha partecipato a diverse mostre e si è fatto conoscere in occasione di un'esposizione internazionale a Venezia. Ha inoltre lavorato per rendere le sue opere disponibili al pubblico, tra cui disegni a tecnica mista. L'artista è sempre stato un grande sostenitore dell'arte figurativa astratta, dalla seconda metà del XIX secolo fino ad oggi, dalle influenze dell'astrattismo spagnolo alla pop art degli anni '70 e '80, esclusivamente di produzione statunitense. Le sue opere e il suo stile poco ortodosso sono molto più apprezzati dal pubblico mondiale che da quello italiano locale, ma è comunque molto stimato nel suo paese d'origine. L'artista ha sempre attribuito grande importanza a valori come la conoscenza e la cultura, inserendoli in contesti sempre emotivi.

In numerose occasioni, la sua arte ha attirato un vasto pubblico. Il suo lavoro astratto unisce l'arte geometrica, il surrealismo e il primitivismo infantile, e l'autore non segue le mode dell'arte, ma ha sempre mantenuto il suo stile e le sue figure spontanee. Disegna da dieci anni, rendendo il suo lavoro riconoscibile su tutte le piattaforme. Non ha mai smesso di creare, nonostante sapesse che sarebbe stato difficile per gli altri riconoscerlo attraverso la sua arte, provenendo da un piccolo villaggio lontano.

Dal 2021, l'artista si impegna insieme ad altri artisti figurativi europei nella promozione e distribuzione dell'arte figurativa sotto forma di poster e adesivi pronti per essere esposti nei musei e nei quartieri delle importanti città europee.

Recentemente, a partire dal 2023, l'artista ha deciso di aprire diversi negozi online in cui pubblicherà e venderà principalmente creazioni astratte realizzate su prodotti "pop art" di uso quotidiano, come bottiglie di bevande dei supermercati o oggetti di arredamento comuni.