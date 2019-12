Nelle prossime puntate del celeberrimo radiodramma in rete " Passioni Senza fine 2.0 di Giuseppe Cossentino faremo la conoscenza di "Denise", una vedova ereditiera pronta a tutto per salvaguardare i suoi interessi patrimoniali, un nuovo personaggio nero e cattivo, una nuova dark lady pronta a turbare gli equilibri dei protagonisti della serie.

Il personaggio avrà la voce di un'attrice che da anni è nel mondo dello spettacolo, stiamo parlando di Flora Febraro. Una professionista del settore che si divide tra teatro e cinema anche a sfondo sociale.

"Mi sono divertita tanto a fare Denise, una dark lady di quelle che si fanno odiare e pensare che la cattiveria nella realtà di tutti i giorni non mi appartiene, posso dire che è un personaggio davvero lavorato" afferma l'attrice entusiasta per la partecipazione al collaudato progetto web. Nelle prossime puntate in onda il 13 dicembre ne sentirete delle belle. Stay tuned passionali!