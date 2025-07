La band degli Endless ha pubblicato il video di "Dark Secret", (Matthew Sweet COVER). Il brano verrà rilasciato a breve come singolo nei principali digital store e incluso nell'album di prossima pubblicazione per Ghost Record.

Questa la dichiarazione di Leonardo, voce e Frontman della band:

“Ascoltai un frammento del brano anni fa, guardando il film di Peter Filardi, "The Craft", e fui attratto subito dalla melodia. Scoprii che si trattava di un brano di Matthew Sweet, cantautore statunitense che non conoscevo fino a quel momento. Personalmente mi rivedo molto nel testo, così con gli Endless abbiamo voluto riadattarla nel nostro stile, in quanto la sua melodia malinconica ricorda quelle delle nostre canzoni.”

Crediti:

VideoMaker - Eva Ginevra Sambucci

Recorded at MStudio Center

Mixed by Fabrizio Migliorelli

Record Label - Ghost Record Label

Special Thanks to Alfonso Delicato

Endless è una band Alternative/Gothic Metal formatasi nel 2021. Tra le esibizioni più degne di nota della band:

Nel 2022 hanno partecipato alla seconda edizione del Titans Of Metal Fest.

Nel 2023 sono stati headliner dell'"Overlake" Festival.

Nel 2024 si sono esibiti con i Deathless Legacy.

Nello stesso anno sono entrati a far parte del roster di Irukandji Booking Live Promotion e hanno iniziato a registrare il loro album di debutto "And Here Is the Darkness";

si sono inoltre esibiti allo "Slaughter Metal Meeting" di Milano con Strana Officina e altri, in seguito all'uscita del loro primo singolo "The Tears Rain On Tomb Of Love" con relativo videoclip, la cui promozione ha portato la band in tour fino a quando non hanno condiviso l'evento "Delirious Night" con Delirio and the Phantoms (Death SS). L'uscita del loro album completo è prevista per il 2025.