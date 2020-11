Ricoverato da giorni presso una struttura sanitaria romana dopo aver contratto il Covid19, il 72enne batterista del noto complesso dei Pooh non ce l’ha fatta.

Roby, Red, Dodi e Riccardo, i compagni di una vita hanno così annunciato la scomparsa di Stefano D’Orazio attraverso un post pubblicato su Facebook: “Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa. Preghiamo per lui. Ciao Stefano, nostro amico per sempre...”



Ecco quanto confessato da Dodi Battaglia all’ANSA: “Stefano non stava bene, ma non sembrava niente di così allarmante. Era ricoverato a Roma in una struttura sanitaria. Si era infettato con questo virus, ma come tante altre persone... Fino a tre ore fa aspettavo un messaggio di aggiornamento e invece mi è arrivata questa mazzata che mi ha spezzato le gambe. E’ devastante immaginarlo morire in solitudine”.

Un legame quello tra Stefano e Dodi lungo 50 anni. Un legame fraterno come ripetuto molte volte da Dodi.