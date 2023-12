Oggi il Presidente del Tribunale Giuseppe Pignatone leggerà la sentenza nei confronti del cardinale Becciu e altri nove imputati per quello che in Vaticano è considerato “il processo del secolo”.

Nel frattempo negli ultimi giorni il Papa ha aumentato le azioni per rendere irreversibili le riforme economiche-finanziarie, i cui passi avanti sono stati resi possibili grazie alla dedizione e alla visione- Francesco ha usato proprio queste parole in una lettera alle persone che lavorano presso la Segreteria per l’economia pubblicata il 12 dicembre - del cardinale George Pell e al lavoro tenace del suo successore, il padre gesuita Juan Antonio Guerrero, artefice della vendita del palazzo di Sloane Avenue, al centro del processo (fonte: www.huffingtonpost.it).

Per il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati è una tappa importantissima della vita della Chiesa Cattolica.

Papa Francesco non può continuare a far finta di nulla sulle riforme necessarie alla vita delle carie comunità di fedeli sparse per il mondo: "in particolare per superare la crisi dei preti occorre riammettere immediatamente al ministero i preti sposati con le loro famiglie"