Il Centro per la Filosofia Italiana (www.centroperlafilosofiaitaliana.it) attivo in Terni dal 2021 presso l’archivio “Vincenzo Pirro” e presieduto dal Professor Aldo Meccariello ha organizzato due Convegni su Benedetto Croce.

Il 20 novembre 1952, infatti, moriva a Napoli Benedetto Croce, il grande filosofo italiano che nel Novecento ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura e nella storia, sia in Italia che all’estero.

A settant’anni dalla morte, il Centro per la filosofia italiana si è posto come finalità di ridiscutere la complessa eredità di Benedetto Croce nel suo Convegno annuale suddiviso in due sedi e in due date, Terni, 21-22 Ottobre 2022 e Sorrento, 11-12 Novembre.

A Terni sono intervenuti filosofi italiani e studiosi di varia provenienza tra cui H. Cavallera, F.Lomonaco, G.Casale, P. Armellini, A.Nave, P.Giustiniani, R.Giannetti, G.Sangiuliano, O.Franceschelli ed altri.

I lavori delle giornate di studio hanno come finalità il focus sull’asse Croce e “l’incontro di Croce con i grandi esponenti del pensiero filosofico storico, letterario, politico, antropologico del suo e del nostro tempo”, in Italia e all’estero.

Il pensiero crociano, volutamente trascurato in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, è un pensiero al lavoro e non un oggetto di culto da conservare nella memoria, soprattutto per quanto riguarda i contributi del filosofo all’Estetica e al pensiero politico liberale. Ispirata dal filosofo va opportunamente ricordata anche la promulgazione della “Legge sul Paesaggio”, il primo dei testi che tentava di individuare una normativa organica tesa al riconoscimento, valorizzazione e tutela del paesaggio e del patrimonio artistico italiano. in qualità di grande intellettuale e, per un breve periodo, Ministro della Pubblica Istruzione del governo Giolitti.

L’11 novembre il Convegno di Sorrento, “Immagini di Benedetto Croce”, sarà aperto da una lectio magistralis del filosofo Biagio De Giovanni. Nei due giorni dei lavori Corrado Ocone, Zeffiro Ciuffoletti, Nicola Antonetti, Marco Vanzulli, Pierfranco Quaglieni, Giovanni Belardinelli, Luigi Compagna, Francesco Milano, Andrea Bocchetti ed altri illustri relatori si occuperanno del grande filosofo che ha dato e, in certi casi, continua a dare lustro all’Italia.