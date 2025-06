Nonostante viva nel centro di Gaza City dopo essere stato sfollato con la sua famiglia da Beit Hanoun, il 15 giugno Mahmoud Al-Kafarna, 48 anni, è partito per il centro di assistenza gestito dalla Gaza Humanitarian Foundation (GHF) nell'estremo sud-ovest di Khan Younis. Il suo tragitto, per ore a piedi, lo ha portato fino a Nuseirat, poi su un tuk-tuk fino a Fash Farsh, un noto punto di ritrovo per chi cerca cibo. Lui e altri hanno camminato dalle 19:30 alle 2:30 del mattino, trovando infine rifugio alla moschea di Mu'awiyah fino all'apertura del checkpoint israeliano.All'alba, si sono avvicinati a una barriera di sabbia sorvegliata dalle forze israeliane. Una voce da dietro la barriera ha gridato attraverso un megafono: "Il centro di assistenza è chiuso. Non c'è distribuzione. Dovete tornare a casa". Al-Kafarna, come molti altri, è rimasto lì, ormai abituato a queste tattiche che servono a diradare la folla. Poi si sono susseguite le minacce: "Andatevene o apriamo il fuoco", seguite da insulti come "Cani". Prima ancora di terminare l'avvertimento, le forze israeliane hanno iniziato a sparare dalla loro postazione a circa un chilometro dal luogo in cui si era radunata la folla. "I proiettili volavano sopra la nostra testa", ha raccontato Al-Kafarna. "Decine di persone sono state colpite. Nessuno riusciva a sollevare la testa". Alcuni giovani sono riusciti a evacuare i feriti in una vicina struttura della Croce Rossa, ma molti non ce l'hanno fatta. Quando un secondo annuncio ha permesso l'ingresso mezz'ora dopo, la folla si è riversata in avanti, correndo per due chilometri con le mani alzate e i sacchi bianchi sollevati – in un gesto di resa. Poi Al-Kafarna e altri hanno percorso altri due chilometri oltre il checkpoint, sorvegliati da mercenari privati ​​pesantemente armati. "Li troverete esattamente come li dipinge Hollywood: armati fino ai denti, con occhiali da sole scuri e giubbotti antiproiettile con la bandiera americana, auricolari nelle orecchie, le armi puntate direttamente al nostro petto nudo", ha ricordato Al-Kafarna. "Sparano a terra, sotto i piedi di chiunque provi ad avvicinarsi agli aiuti, che sono posizionati dietro una collina su cui sono di stanza".Quando finalmente sono riusciti ad arrivare al deposito di aiuti dietro una collina, "era il caos", ha detto Al-Kafarna. "Nessun ordine, nessuna equità, solo sopravvivenza". Per evitare di essere calpestati o aggrediti, le persone portavano coltelli o si muovevano in gruppi coordinati. "Una volta presa una scatola, la svuotavi nella borsa e scappavi. Se ti fermavi, venivi derubato o schiacciato." Cosa è riuscito a portare a casa? "Due chili di lenticchie, un po' di pasta, sale, farina, olio, qualche scatola di fagioli." Al-Kafarna ha fatto una pausa, con gli occhi appesantiti. "Ne è valsa la pena? I proiettili, i cadaveri, l'esser strisciato tra i cadaveri? Ecco fin dove siamo caduti, implorando la sopravvivenza sotto la minaccia di un fucile."Sembravamo animali in attesa che si aprisse il recinto per il cibo in una stalla priva di moralità o compassione", ha continuato. "La fame ci ha spinto a cercare cibo dalle mani del nostro nemico – cibo avvolto nell'umiliazione e nella vergogna – dopo aver vissuto con dignità".

Questa testimonianza è stata pubblicata in un articolo di +972 Magazine dal titolo Hunger Games..., che descrive la distribuzione di aiuti umanitari a Gaza.

