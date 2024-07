"Non è una novità il fatto che il virus del Covid-19 faccia registrare un picco infettivo nella stagione estiva: questo è già avvenuto negli anni passati nei mesi di luglio e agosto: questa malattia è diventata endemica e non ha la stagionalità degli altri disturbi respiratori, come il virus influenzale o l’RSV. Il vero campanello d’allarme dovrebbe essere un aumento dei ricoveri e dei ricoveri in terapia intensiva, cosa che non sta avvenendo, stando agli ultimi dati, per cui prevalgono forme lievi e non gravi legate alla variante KP.3".

A tracciare il quadro è Carlo Signorelli, professore Ordinario di Igiene dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e direttore della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva:

“C’è la necessità importante – prosegue - di mettere in sicurezza le persone fragili e i grandi anziani. Per far questo, da un lato la nuova circolare del ministero della Salute, quella del 1 luglio scorso, ha fissato che all’interno delle strutture ospedaliere si identifichino le aree dove ancora può essere necessario l’uso della mascherina, con la responsabilità che è ora nelle mani dei direttori sanitari, che in base agli spazi che hanno nelle loro strutture dovranno prendere le loro decisioni. Dall’altro lato, la responsabilità è passata anche agli stessi pazienti: se si ha di avere una fragilità, se si è immunocompromessi in primis, o si accudiscono soggetti anziani, si devono avere degli accorgimenti personali, che si sono sostituiti ai divieti generalizzati: si dovranno evitare situazioni di assembramento, curare l’igiene personale con il lavaggio delle mani e, quando sarà il momento, in autunno, procedere con il richiamo vaccinale che è una sicurezza in più non contro l’infezione ma contro le forme gravi”.

Nel caso si venga contagiati...

"Occorre consultare il proprio medico per la scelta della terapia sintomatica più adatta, se del caso, o per valutare la strada più consona a seconda del singolo paziente. Personalmente consiglio sempre di procedere con un tampone se si ha il sospetto di un’infezione Covid, soprattutto nel caso di fragilità, ma ricordiamo che metà degli infetti non ha sintomi o li ha lievissimi, per cui ci sarà sempre una sotto-stima della reale entità di questa ondata. Che però, ripeto, non preoccupa e fa propendere per l’idea che non abbia una particolare aggressività".

Così il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell'università Statale di Milano:

"Il virus del Covid-19 è camaleontico e si caratterizza proprio per la sua capacità di mutare, ma alcune mutazioni possono offrire vantaggi al virus proprio in termini di immunoevasività e di conseguenza diffondersi maggiormente tra la popolazione, come nel caso della variante Kp3".

I sintomi della malattia data sono simili a quelli delle altre varianti del Covid-19, ma generalmente meno gravi. Questi includono dei sintomi simil-influenzali, come: febbre; tosse; difficoltà respiratorie; perdita di gusto e olfatto (meno comuni, ma che con questa variante abbiamo visto ripresentarsi).







Fonte: Quotidiano Sanità