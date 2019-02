Chiamparino sulla Torino Lione: l'Ue ci ha fatto pure lo sconto, riprendiamo subito i lavori

«Il vicepresidente della Regione Auvergne-Rhone-Alp, Etienne Blanc - fa sapere in una nota il presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino - mi ha comunicato una buona notizia: l’Unione Europea ha confermato la disponibilità a finanziare al 50% non solo il tunnel di base della Torino-Lione, ma anche le tratte nazionali di avvicinamento.

In questo modo si dimezzerebbe per l’Italia il costo della tratta nazionale, da 1,7 miliardi a 850 milioni, e si abbasserebbe di un ulteriore 10% il costo del tunnel di base.

Una ragione in più perché domani TELT - TUNNEL EURALPIN LYON TURIN, il "promotore pubblico" responsabile della realizzazione e della gestione della sezione transfrontaliera della linea ferroviaria merci e passeggeri Torino Lione - dia il via libera ai nuovi bandi per 2,3 miliardi per continuare i lavori in corso.

Il governo Conte Salvini Di Maio - precisa con estrema perfidia Chiamparino - metta da parte le pantomime elettorali, che mettono a rischio i finanziamenti europei e si assuma la responsabilità politica di dare il via libera all'opera.»





[ANNONCE] à l’issue d’1 rencontre ac la Commission européenne la semaine dernière à Bruxelles, je suis heureux d’annoncer que l’UE serait prête à financer 50% de la liaison Lyon-Turin, y compris les accès au tunnel transfrontalier 🇫🇷🇮🇹🇪🇺 #laRegionsimplique pic.twitter.com/h8lTJVeXhn — Etienne BLANC (@blanc_etienne) February 18, 2019



Inutile sottolineare che questa notizia non potrà che mettere in ulteriore imbarazzo l'attuale Governo e le due forza politiche che lo supportano, che sulla tratta Torino Lione hanno idee del tutto opposte.