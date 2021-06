Anche sul circuito di Barcellona, per il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, il più veloce nelle qualifiche è stato Fabio Quartararo (Yamaha), con il francese che conquista così la quinta pole consecutiva della stagione con il tempo di 1'38.853, davanti di 37 millesimi alla Ducati di Miller, scivolato a pochi minuti dal termine della Q2, e alla Pramac di Zarco, staccato di 159 millesimi.



Ma non è una sorpresa. Infatti, oltre all'attuale stato di forma che migliore non potrebbe essere, quella di barcelkona è per Quartararo una pista più che amica, visto che nel 2018 riuscì ad ottenervi la prima vittoria, al tempo in cui gareggiava in Moto2!



In seconda fila, a riprova che la KTM abbia ritrovato il passo della scorsa stagione, la prima casella è occupata da Miguel Oliveira, sul podio la scorsa settimana, affiancato da Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) miglior italiano in Q2, e Maverick Viñales con l'altra Yamaha ufficiale.

Aleix Espargaro (Aprilia) ha fatto registrare il settimo tempo, seguito da Brad Binder, con l'altra Red Bull KTM e da Francesco Bagnaia (Ducati).

Solo il decimo tempo per il campione del mondo in carica, Joan Mir (Suzuki) che precede Valentino Rossi (Petronas Yamaha), che a causa di un contatto con il suo compagno di squadra è finito a terra riuscendo però a tornare in pista e migliorare il proprio tempo. Pol Espargaro, con la prima delle Honda, è dodicesimo.

Domenica le luci del semaforo al via del Gran Premio di Catalogna si spegneranno alle ore 13:00.