Mercoledì 31 marzo l'Italia disputerà contro la Lituania la terza gara del girone di qualificazione al mondiale 2022 in Qatar, dove finora ha collezionato due successi, dopo la vittoria di ieri sera per 0-2 contro la modesta Bulgaria, conseguita grazie ad un rigore ottenuto e trasformato da Andrea Belotti e ad un magnifico gol di Manuel Locatelli, nel finale, con un destro a giro su cui il portiere bulgaro non è potuto intervenire.

Ma anche se non convince, l'Italia di Mancini continua però a vincere, collezionando nuovi record, dopo la qualificazione agli Europei e alla Final Four della UEFA Nations League a punteggio pieno.

Grazie al successo di ieri la Nazionale di calcio ha allungato a 24 (19 vittorie e 5 pareggi) la striscia di risultati utili consecutivi, portandosi ad una sola lunghezza dall’Italia di Marcello Lippi, che tra il 2004 e il 2006 collezionò 25 gare senza sconfitte, mentre il record appartiene alla Nazionale guidata da Vittorio Pozzo, capace tra il 1935 e il 1939 di raggiungere i 30 risultati utili consecutivi.

Con 67 punti conquistati, Mancini è primo nella classifica dei Ct dopo 29 gare sulla panchina dell’Italia (seguono con 63 punti Vicini, Sacchi e Pozzo) e con 20 vittorie in 29 gare (il 69%) da Commissario Tecnico, ha la media più alta di successi davanti a Pozzo (66% su 95 gare) e Sacchi (64% su 53 gare).

Sono 20 le gare ufficiali consecutive (escluse le amichevoli) senza sconfitte, il precedente primato azzurro era di 17 (dal 1997 al 1999 con 2 Ct, Cesare Maldini e Dino Zoff).

La Nazionale di Mancini ha segnato 66 reti con 28 marcatori diversi (solo 2 Ct, Pozzo con 53 e Prandelli con 29, vantano più giocatori diversi in gol) e Andrea Belotti con 7 reti all’attivo è il calciatore più prolifico sotto la sua gestione. Sono solo 14 le reti subite. L’Italia, che non prende gol da 515 minuti e da 5 partite mantiene la porta inviolata, non subisce reti da 6 trasferte consecutive: un altro record battuto che apparteneva alla Nazionale di Valcareggi, che a cavallo tra il 1972 e il 1974 era riuscita a non incassare gol per 5 trasferte consecutive.