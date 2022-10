Grazie a un video virale, la destra americana ha una nuova inaspettata passione politica. Su un canale YouTube specializzato nella condivisione di contenuti di politici di estrema destra, il video presenta Giorgia Meloni, che dovrebbe diventare il prossimo primo ministro italiano. Meloni viene mostrata mentre parla al Congresso mondiale delle famiglie che si riunì a Verona nel 2019, una conferenza di estrema destra organizzata quell'anno.

Fratelli d'Italia, si è assicurato il maggior numero di seggi nelle elezioni parlamentari 2022, aprendo la strada alla coalizione di destra di cui fa parte per assumere il controllo della leadership del paese.

Il senatore Ted Cruz (Repubblicano in rappresentanza del Texas) ha dichiarato che la Meloni è "spettacolare". La rappresentante Marjorie Taylor Greene (Repubblicana della Georgia) si è meravigliata di come fossero "appropriate" le argomentazioni di Meloni. Un gruppo di alleati di Donald Trump si è dichiarato sostenitore della presidente di Fratelli d'Italia.