Milano e Roma saranno le tappe conclusive di Kellogg’s Better Days, iniziativa di Kellanova che ha portato alla riqualificazione di 7 campi da basket nelle periferie del territorio nazionale allo scopo di promuovere uno stile di vita sano, basato sul binomio alimentazione equilibrata – sport, e i valori dell’inclusione e della diversità. Il tour, che nelle tappe precedenti ha visto la partecipazione di oltre 650 ragazzi, si concluderà con l’inaugurazione del campo sito all’interno del Giardino Roberto Bazlen e Luciano Foà a Milano (Corso di Porta Romana 106 – Municipio I) il prossimo 25 settembre alle ore 17.00 e del playground della Cecchina a Roma (Parco della Cecchina, via della Cecchina – quartiere Monte Sacro Alto) il prossimo 26 settembre alle ore 17.30.

All’inaugurazione di Milano - anche in questa edizione patrocinata dal Comune di Milano - saranno presenti Giuseppe Riccardi, General Manager Italia di Kellanova e ancora Marco Belinelli, capitano in forza alla Virtus Segafredo Bologna ed ex giocatore NBA. Proprio il capoluogo lombardo, lo scorso anno ha dato il via alla prima edizione dell’iniziativa coinvolgendo oltre 200 partecipanti, e il Sindaco Sala in rappresentanza del Comune.

Il progetto giungerà poi, il giorno successivo, nella Capitale per restituire alla comunità locale un’area urbana riqualificata e riaprire alla città il campo da basket della Cecchina sito all’interno dell’omonimo parco in via della Cecchina - Municipio III (quartiere Monte Sacro Alto). All’inaugurazione, saranno presenti Elisa Tudino, Activation Lead Italia di Kellanova e Marco Belinelli che, dopo il taglio del nastro, si unirà ai giovani cestisti locali per parlare del valore della corretta alimentazione e dello sport.

“Sono davvero entusiasta di potermi unire a Kellogg’s Better Days per le tappe conclusive di Milano e Roma. Entrambe le città hanno contribuito in modo importante alla diffusione della cultura del basket e sono felice di poter incontrare tanti ragazzi e ragazze che hanno la passione per questo sport, per promuovere l’importanza di uno stile di vita sano e dei valori dello sport e dell’inclusione” ha commentato Marco Belinelli, cestista di fama internazionale. “Tornare a Milano per il secondo anno, poi, è un’emozione unica perché spero di rincontrare tutti gli amici conosciuti in occasione dell’inaugurazione del campo da basket sito nel quartiere QT8 che l’azienda ha rinnovato nel 2023. Non vedo l’ora di partecipare”.

All’evento d’inaugurazione del campetto riqualificato di Milano, anche i dipendenti di Kellanova in Italia, primi Ambassador dell’iniziativa, avranno l’opportunità di scendere in campo insieme a Marco Belinelli ed unirsi ai momenti di gioco.

“L’iniziativa Kellogg’s Better Days conferma che la collaborazione tra pubblico e privato è la chiave per poter creare giorni migliori per le comunità locali” ha commentato Giuseppe Riccardi, General Manager Italia di Kellanova. “Nel 2024 abbiamo più che raddoppiato il numero dei campi riqualificati rispetto allo scorso anno. Abbiamo unito le forze con le istituzioni e la cittadinanza non solo per dare nuova vita ad aree urbane dove i giovani possano crescere giocando, divertendosi, e condividendo buone pratiche per una società migliore, ma soprattutto per creare impatto positivo per le fasce più fragili della popolazione”.